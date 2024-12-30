ÂçÊªÇÐÍ¥¤Î£²£³ºÐÈþ¿ÍÌ¼¤¬¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é»÷¤Æ¤ë¡×Èþ·Á²ÈÂ²¤ÇÏÃÂê
¡¡ÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¹°¡¢¤ÎÄ¹½÷¤Ç½÷Í¥¤ÎÅ·æÆ°¦¤¬£³£°Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£²£³ºÐ¤Î°¦¤Ï¡Ö£Í£á£é£ô£ï¡¡£Æ£õ£ê£é£ï£ë£á¡¡£²£±£ó£ô¡¡£â£é£ò£ô£è£ä£á£ù¡¡£ð£á£ò£ô£ù¡¡²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡¡³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È£²£¸Æü¤Ë£²£±ºÐÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Äï¤ÎÇÐÍ¥¡¦Æ£²¬¿¿°Ò¿Í¡Ê¤Þ¤¤¤È¡Ë¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¡£Çò¤ÎÉþ¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤äÄï¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÈþ·Á»ÐÄï¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÌ¥ÎÏÅª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£²¬¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¬£´¿Í¤ª¤ê¡¢Ä¹ÃË¤ÏÆ£²¬¿¿°Ò¿Í¡¢Ä¹½÷¤ÏÅ·æÆ°¦¡¢¼¡½÷¤Ï½÷Í¥¡¦Å·æÆÅ·²»¡¢»°½÷¤Ï¥â¥Ç¥ë¡¦Æ£²¬Éñ°á¡£¿Æ»Ò¤Ç£Ó£Î£Ó¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÈþ·Á¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£