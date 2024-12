超ときめき□宣伝部

超ときめき□宣伝部(□は白抜きハートマーク)が12月28日、埼玉・さいたまスーパーアリーナでワンマンライブ「行くぜ!超ときめき□宣伝部 at さいたまスーパーアリーナ 〜超ときめきクリスマス〜」を開催した。

【写真】超ときめき□宣伝部、さいたまスーパーアリーナ公演の模様

超ときめき□宣伝部はコロナ禍の2020年8月にさいたまスーパーアリーナで無観客生配信ライブを行ったことがあり、そのときのMCでメンバーの坂井仁香が「必ずこの大きな大きなさいたまスーパーアリーナにみんなで帰ってきたいです!」と語っていた夢が約4年の時を経て現実に。さいたまスーパーアリーナで無観客ライブと有観客ライブ両方を実施したことのある唯一のアーティストとなった。

彼女たちはグループ史上最大規模の単独ライブとなった今回の公演で約1万6千人を動員。1月の神奈川・横浜アリーナ公演を皮切りに1年間を駆け抜けて成長した姿、2024年の集大成を宣伝部員(超とき宣ファンの呼称)に届けた。

6人はメイン、センター、Bステ、2つのサブステといった過去最多となる計5つのステージを移動しながらライブを展開。リリースから約11カ月でTikTokでの総再生回数が12億回を突破を発表した「最上級にかわいいの!」や代表曲「すきっ!〜超ver〜」などを披露し、「100%□オレンジ」ではさいたまスーパーアリーナ無観客生配信ライブで着用していたオレンジ衣装をグレードアップさせた新オレンジ衣装に身を包んだ。さらに彼女たちは12月4日にリリースした最新アルバム「ときめきルールブック」より、新曲「発見!ポジティブ□モンスター!! 」(□は白抜き星マーク)「超最強」「ちょま」「ときどきセンチメンタル」「下書きの恋」「We Can Do it Now!」「未完成ガール」をライブ初パフォーマンス。アンコールも含めて計28曲が披露された。

またアンコールでは3月9日に「超ときめき□宣伝部オフィシャルカレンダー 2025.4-2026.3」が発売されること、3月に「『ときめき□超音波!!』アフターパーティLIVE」が開催されること、4月30日にニューシングルがリリースされること、4月1日に神奈川・赤レンガ倉庫 イベント広場にてグループの結成記念フリーライブが開催されること、4月26、27日に神奈川・横浜BUNTAI、29日に神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールでワンマンライブ「ときめき□春の晴れ舞台2025」が行われることが発表された。「『ときめき□超音波!!』アフターパーティLIVE」は10月より日本テレビにて4週連続で放送された冠バラエティ番組「ときめき□超音波!!」発のイベント。アンジュルム、こっちのけんと、KANA-BOON、コレサワをゲストに迎えた対バンライブが行われる。【セットリスト】1.トゥモロー最強説!!2.LOVEイヤイヤ期3.初恋サイクリング4.発見!ポジティヴ□モンスター!!(□は白抜き星マーク)5.ハピラブルー!6.夢がとまらない7.超最強8ちょま9プリンセスヒーロー10ギュッと!11.ときどきセンチメンタル12下書きの恋13.ゼッタイだよ14.ラヴなのっ□(□は白抜きハートマーク)15. ぴょんぴょん16.100%オレンジ17.SHIBUYA TSUTAYA前で待ち合わせね!18.We Can Do it Now!19.すきっ!20.青春ハートシェイカー21.エンドレス22.最上級にかわいいの!23.超ときめき□メドレー(□は白抜きハートマーク)24.こんなあたしはいかがですか25.未完成ガール26.きみと青春27.土っキュン□!!少女(□は白抜きハートマーク)28.ビリーブ