¾ÅÆîMFÅÄÃæÁï¤¬¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï30Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎMFÅÄÃæÁï(22)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¾ÅÆîU-18¤«¤é2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯8·î¤«¤é¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¾ÅÆî¤ØÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMFÅÄÃæÁï
(¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤È¤·)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2002Ç¯8·î13Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ä¹Ìî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
175cm/73kg
¢£·ÐÎò
¾ÅÆîU-18-¾ÅÆî-¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¾ÅÆî
¢£ÂåÉ½Îò
2019Ç¯:U-17ÆüËÜÂåÉ½
2021Ç¯:U-22ÆüËÜÂåÉ½
2022Ç¯:U-21ÆüËÜÂåÉ½
2023Ç¯:U-22ÆüËÜÂåÉ½
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:114»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:14»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:8»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¹Åç
¡Ö¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæÁï¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¹Åç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦¾ÅÆî
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó6Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¾ÅÆîU-18¤«¤é2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2022Ç¯8·î¤«¤é¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£ºòÇ¯6·î¤Ë¾ÅÆî¤ØÉüµ¢¤·¡¢º£µ¨¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç¤Ç5ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢Å·¹ÄÇÕ3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¡üMFÅÄÃæÁï
(¤¿¤Ê¤«¡¦¤µ¤È¤·)
2002Ç¯8·î13Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
Ä¹Ìî¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
175cm/73kg
¢£·ÐÎò
¾ÅÆîU-18-¾ÅÆî-¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯(¥Ù¥ë¥®¡¼)-¾ÅÆî
¢£ÂåÉ½Îò
2019Ç¯:U-17ÆüËÜÂåÉ½
2021Ç¯:U-22ÆüËÜÂåÉ½
2022Ç¯:U-21ÆüËÜÂåÉ½
2023Ç¯:U-22ÆüËÜÂåÉ½
¢£½Ð¾ìÎò
J1¥ê¡¼¥°:114»î¹ç7ÆÀÅÀ
¥Ù¥ë¥®¡¼¡¦¥ê¡¼¥°:15»î¹ç
¥«¥Ã¥×Àï:14»î¹ç
Å·¹ÄÇÕ:8»î¹ç
¢£¥³¥á¥ó¥È
¢¦¹Åç
¡Ö¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæÁï¤Ç¤¹¡£
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¹Åç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×
¢¦¾ÅÆî
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó6Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×