¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Öµå»ù¤Ï¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯²È¡×ºå¿À¡¦Æ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ë¥¨¡¼¥ë¡ÖÎÉ¤¤»²ËÅ¤òÃÖ¤¯¤«¤¬½ÅÍ×¡×¤È½õ¸À¤â
¡¡¸µºå¿À¤Î³ÝÉÛ²íÇ·»á¡Ê69¡Ë¤Èµð¿Í¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢¸¶Ã¤ÆÁ»á¡Ê66¡Ë¤¬¡¢28ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¤ÎÇ¯ËöÆÃÈÖ¡Ö¡ÁMBS¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯ÈÖ³°ÊÔ¡Á³ÝÉÛ²íÇ·¡ß¸¶Ã¤ÆÁ¡¡THE¡¦ÌîµåÃÌµÁ¡×¤Ë½Ð±é¡£ºå¿À¤ÎÆ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛ»á¤¬¡Ö°¤Éô¿µÇ·½õ¤Ë¡ÊÊ¹¤¤¤¿¤±¤É¡Ë¸¶´ÆÆÄ¤¬¡È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÌîµå¤ò¸«¤Ê¤µ¤¤¡£¥Ù¡¼¥¹¥³¡¼¥Á¤â¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤È¡£¤½¤ì¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤Èµð¿Í¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¸¶À¯¸¢»þÂå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¡¼¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¸½ºß¡¢»Ø´ø´±¤È¤·¤ÆÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÎ©¾ì¤Ç¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡È¿µÇ·½õ¡¢²¶¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¤¢¤Î»þ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Ç¤â¿µÇ·½õ¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¡¢¡ÖÈà¤ÎÊý¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£·Ð¸³¤ÏËÉÙ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢³ÝÉÛ»á¤¬¡Ö¤½¤³¤Ç¤Í¡¢ÍèÇ¯¡¢ºå¿À¤òÎ¨¤¤¤ëÆ£Àîºå¿À¤Ç¤¹¤è¡£¥³¡¼¥Á¤Î·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸«¤¿»þ¤ËÇ¯¾å¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÉôÊ¬¤¬Åê¼ê½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËÍ¤¬ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤±¤ÉÍèÇ¯¤Îºå¿À¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¸¶¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦¸«¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È»ØÆ³¼Ô·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤Æ£Àî¿·´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëºå¿À¤ò¤É¤¦¸«¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡¡¸¶»á¤Ï¡Öµå»ù¤Ï¤È¤Æ¤âÊÙ¶¯²È¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢³ÝÉÛ»á¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤ë¡×¤ÈÆ±Ä´¡£Â³¤±¤Æ¸¶»á¤Ï¡ÖËÍ¤¬´ÆÆÄ»þÂå¡¢Èà¤¬É¾ÏÀ²È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤â¤Í¡¢¤³¤ÎÁ°¤âÌîµå¶µ¼¼°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¡¢¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÅÁ¤¨¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ËÄ¹¤±¤Æ¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Î¿ÍÊÁ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤·¤«¤âÎÉ¤µ¤ÏÈà¤Ï¿Í´Ö¤¬ÍÛ¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤È¤Ï¡¢·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¹¶·â¿Ø¡¢¼éÈ÷¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤¦¤½¤¦Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤¤¤«¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¥³¡¼¥Á¡¢ÎÉ¤¤»²ËÅ¤òÃÖ¤¯¤¬¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÇÁ´Éô¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÌÂ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÌÂ¤Ã¤¿¤é¥Á¡¼¥à¤ÏÀäÂÐÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤³¤Ï´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥³¡¼¥Á¤Î°Õ¸«¤òÁ´ÉôÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤Êª¤ÏÉâ¤«¤ó¤Ç¤³¤Ê¤¤¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¥³¡¼¥Á¡¢¤³¤Î¿Í¡¢Ìî¼ê¡¢¼éÈ÷¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¡¼¥À¡¼¡¢ºîÀï¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¤³¤Î¿Í¤ËÇ¤¤»¤è¤¦¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤Í¡×¤ÈÌ¾»²ËÅ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤âÂç»ö¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤ä¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÆ£Àî¿·´ÆÆÄ¤Ê¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÝÉÛ»á¤¬¡Ö¥³¡¼¥Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ã¤Æ»ö¤¬¥¥ã¥ó¥×¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤¹¤Í¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¸¶»á¤Ï¡Ö¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡ÖËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥Á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¡¢¼éÈ÷¥³¡¼¥Á¤Ë¡È¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ï»ä¤è¤ê¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ÃÎ¼±¤¬¹â¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤¢¤Ê¤¿¤ò¥³¡¼¥Á¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Á¡¼¥à¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÆÆÄ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£