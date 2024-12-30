Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡¢£²£°£²£µÇ¯³«ËëÀï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¾¡Íø¡Ä£³£°Æü³«Ëë¤Î£Á£Ó£Â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯
¢¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¡¢¦£Á£Ó£Â¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¡Âè£±Æü¡Ê£³£°Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡Ë
¡¡£´ÅÙ¤Î£´ÂçÂç²ñÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£µ£·°Ì¤ÇÂè£·¥·¡¼¥É¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î³«ËëÀï¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Í½Áª¾¡¼Ô¤ÇÆ±£²£²£°°Ì¤Î¥ê¥µ¡¦¥°¥ë¥·¥å¥³¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë¤Ë£¶¡Ý£´¡¢£¶¡Ý£´¤Î£±»þ´Ö£²£µÊ¬¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£±¥»¥Ã¥È¤ÎÂè£·¥²¡¼¥à½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì³°¤«¤é¶Á¤¯ÂçÁû²»¤Ç¡¢»î¹ç¤¬ÃæÃÇ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Âçºä¤ÏÆ°¤¸¤º¤Ë¡¢Âè£±¥»¥Ã¥È¤Ï¼«Ê¬¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥²¡¼¥à¤òÍî¤È¤µ¤º¡£°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¡¼¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡Âçºä¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡¢£Ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥¬¥¦¥Õ¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥Á¥Á¥Ñ¥¹¡Ê¥®¥ê¥·¥ã¡Ë¤é¤ò»ØÆ³¤·¤¿Ì¾¾¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¥é¥È¥°¥ë»á¤ò¿·¤¿¤Ê¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¾·¤¡¢¥È¥Ã¥×¤Ø¤ÎÉü³è¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£