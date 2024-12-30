Âç¤ß¤½¤«·èÀïÃæ»ß¤Î°æ²¬¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¡×¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¤ÎºÆÀï°ÕÍß¡¡¿Ø±Ä¤ÏÍè½Õ¤Î¼Â¸½ÌÜ»Ø¤¹
¡¡¡þ¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á12²óÀï¡¡²¦¼Ô¡¡¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¡ãÃæ»ß¡äÆ±µé6°Ì¡¡°æ²¬°ìæÆ¡Ê»ÖÀ®¡Ë¡Ê2024Ç¯12·î31Æü¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡WBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï30Æü¡¢Ãæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Á°²¦¼Ô¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê35¡á»ÖÀ®¡Ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê33¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¡£È¯¾É¤·¤¿¤Î¤Ï25Æü¤Ç¡¢ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤»¤º¡¢Á°Æü·×ÎÌ²ñ¾ì¤Ë¤â¸½¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õ¤¤¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹»Ñ¤Ç·×ÎÌ²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿°æ²¬¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤º¸½¼Â¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆüÄ«¤ËÂÎ½Å¤ÎºÇ½ªÄ´À°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ËÃæ»ß¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤â½é¤á¤Æ¡£¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤â¤Ê¤é·×ÎÌ´ï¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¿åÊ¬¤òÀÝ¤Ã¤Æ¡¢±ÉÍÜÊäµë¤·¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ë¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¿åÊ¬¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Öº£¤â´°Á´¤Ë¤Ïµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡26Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤òÈ¯Ç®¤Ç·çÀÊ¤·¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°æ²¬¿Ø±Ä¤Ë¶½¹Ô¤òÃæ»ß¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç³«ºÅ¤ò´ê¤Ã¤Æ½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¡£»ÖÀ®¥¸¥à¤ÎÆóµÜÍº²ð¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö26Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÊÂÎÄ´¤¬¡Ë¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤³¡ÊÃæ»ß¡Ë¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤¬¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÂÎ½Å¤ò¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤Æ¤Ç¤â¤ä¤ë»×¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÆ±¾ð¤·¤¿¡£Æ±»á¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢¥Ù¥Ã¥É¤ÇÎÅÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È²ñÏÃ¤ò¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö¤È¤Æ¤âÀï¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·×ÎÌ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°æ²¬¤Ø¤Î¼Õºá¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«·èÀï¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¿Ø±Ä¤ÏºÆÀï¼Â¸½¤ËÁ°¸þ¤¡£°æ²¬¤Ï¡Ö¤ä¤ì¤ë¤Ê¤éËÍ¤âÀï¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤È»×¤¦¡×¤È¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¡£ÆóµÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¶¨µÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ðËÜ¤À¤¬¡¢¼¡¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡ÊºÆÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡£º£²ó»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢WBA¤Ë¤Ï»ÃÄê²¦¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Áá¤¤»þ´ü¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÍè½Õ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£