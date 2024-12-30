¶ÛµÞ½ÐÆ°Ãæ¤Î¾ÃËÉ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¡¡2¿Í¤Ë·Ú¤¤¤±¤¬¡¡Âçºå»Ô
¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç29Æü¸á¸å6»þ¤´¤í¡¢ºÒ³²¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ¼Ö¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬ÀÜ¿¨¤·¤¿¡£
¡¡Âçºå»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¶»¤Î¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ»Î¤¬Ï¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤±¤¬¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÉé¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉ»Î¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ïµß½õ¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñµ¡ºà¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¶ÛµÞ½ÐÆ°¡£ÀÖ¿®¹æ¤À¤Ã¤¿¸½¾ì¸òº¹ÅÀ¤Ë¥µ¥¤¥ì¥ó¤ÈÀÖ¿§Åô¤ò¤Ä¤±¤Æ¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢º¸¤«¤éÍè¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀÜ¿¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÒ³²¸½¾ì¤Ç¤Îµß½õ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê²ÖË¼¸ãÁá»Ò¡¢Â¼°æÈ»¿Í¡Ë