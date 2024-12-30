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Mateo. Retegui. UNA SENTENZA. #ParmaAtalanta pic.twitter.com/eMn9FxQVwI— Lega Serie A (@SerieA) November 25, 2024