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A MASSIVE interception by Cameron Carter-Vickers!— Premier Sports (@PremSportsTV) December 15, 2024
A great chance for Rangers to double their lead goes begging #PremierSportsCup pic.twitter.com/79mKgeu4sR