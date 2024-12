バイヤー・レヴァークーゼンは主力DFの退団に備えているようだ。



『The Athletic』によると、レヴァークーゼンは今冬、セルティックに所属する26歳のアメリカ代表DFキャメロン・カーター・ヴィッカースの獲得を目指すという。



トッテナム・ホットスパーの下部組織出身であるカーター・ヴィッカースは2021年8月にトッテナムからレンタル移籍で加入して以来、セルティックのディフェンスの中心選手として活躍。翌年にセルティックへの完全移籍を決断した同選手はディフェンスリーダーとして今季も11試合に先発出場するなど欠かせない選手として躍動している。





