²ñ¼Ò¤«¤é¡ÖµîÇ¯¤ÎµëÍ¿¤ò20Ëü±ßÂ¿¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¡ª¡Öº£·î¤ÎµëÍ¿¤«¤éº¹¤·°ú¤¯¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤¦»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÖ¤¹µÁÌ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
µëÍ¿¤Î²á¾ê»Ùµë¤¬È¯³Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤Ï¤¢¤ë¡©
Ì±Ë¡Âè703¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤Ê¤¯Â¾¿Í¤Îºâ»º¤ÇÍø±×¤òÆÀ¤¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤ÎÍø±×¤òÊÖ´Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÉÔÅöÍøÆÀ¤ÎÊÖ´ÔµÁÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤Ë¸í¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¤²á¤®¤¿µëÍ¿¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤ËÊÖ¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀÁµá¤Ï¡¢Ë¡Î§¾å¡¢»ÙÊ§¤¤¤«¤é10Ç¯°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¹Ô¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¼Ò¤¬²áÊ§¤¤¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿Æü¤«¤é5Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÁµá¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÖºÑ¤òµá¤á¤ë¶â³Û¤Ï¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼Ô¤¬²áÊ§¤¤¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ
²¾¤ËÏ«Æ¯¼Ô¤¬µëÍ¿¤Î²á¾ê»Ùµë¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨²ñ¼Ò¤Ë»öÌ³½èÍý¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ²á¾ê»Ùµë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢²á¾ê»Ùµë¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿Íî¤ÁÅÙ¤¬²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¤¢¤ë¾ì¹ç¤â¡¢ÊÖ´Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÊÖºÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ê¸µ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤ËÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤¬ÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Æ¯¼Ô¤¬²áÊ§¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ±þ
°ìÊý¤Ç¡¢²á¾ê»Ùµë¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤éÏ«Æ¯¼Ô¤¬¤½¤Î¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÖºÑµÁÌ³¤¬¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ì±Ë¡Âè704¾ò¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍø±×¤òÆÀ¤¿¼Ô¤¬¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢²á¾ê»ÙµëÊ¬¤ËÍøÂ©¤ò²Ã¤¨¤Æ»ÙÊ§¤¦µÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍøÂ©¤ÏÇ¯3¡ó¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÊÌ±Ë¡Âè404¾ò2¹à¡Ë¡¢·î¤´¤È¤Ë²áÊ§¤¤³Û¤ÎÍøÂ©¤ò·×»»¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢1Ç¯Á°¤Ë20Ëü±ß¤Î²á¾ê»Ùµë¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍøÂ©¤È¤·¤ÆÌó6000±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²áÊ§¤¤¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¿½¹ð¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÊÖºÑ³Û¤¬Áý¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿»þÅÀ¤ÇÁá¤á¤Ë²ñ¼Ò¤Ë¿½¤·½Ð¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µëÍ¿¤«¤é°ìÊýÅª¤Ë¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊË¡Åªº¬µò¤«¤é¤â¡¢²áµî¤ËµëÍ¿¤Î²áÊ§¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢²ñ¼Ò¤¬¼¡¤ÎµëÍ¿¤ÇÀ¶»»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢°ãË¡¤Ë¤Ï¤¢¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÁ°·îÊ¬¤ò¼¡¤Î·î¤ÎµëÍ¿¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ËÄ¾¶áÊ¬¤ÎµëÍ¿¤ÎÄ´À°¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢²¿Ç¯¤â¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤è¤¦¤Ê²áµî¤Î²áÊ§¤¤Ê¬¤òÀ¶»»¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡Î§°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢²ñ¼Ò¤¬Ï«Æ¯¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ê¤¯µëÍ¿¤«¤é²áÊ§¤¤¶â³Û¤ò¹µ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½êÆÀÀÇ¤Ê¤É¤ÎË¡Î§¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡¢ÁÈ¹çÈñ¤Ê¤É½ñÌÌ¤Ë¤è¤êÏ«»È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î°Ê³°¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬°ìÊýÅª¤Ë²¿¤é¤«¤ÎÈñÍÑ¤òº¹¤·°ú¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
µëÍ¿¤Î²áÊ§¤¤Ê¬¤òÊÖ´Ô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÖ´Ô¤ò¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë´ü´Ö¤äÊÖ´ÔÊýË¡¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤ò
²ñ¼Ò¤¬²áÊ§¤¤µëÍ¿¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ï«Æ¯¼Ô¤Ï´ðËÜÅª¤ËÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Ê¬¤òÊÖ´Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢Ë¡Î§¤ËÈ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢ÊÖ´ÔÊýË¡¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ê¤Î¤«¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥±ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢»ÙÊ§»þ´ü¤ä»ÙÊ§ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤º¤Ï²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢Ï«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð¤äÊÛ¸î»Î¤Ê¤É¤ÎÀìÌç²È¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
e-GovË¡Îá¸¡º÷ Ì±Ë¡
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ½Ð±ÀÏ«Æ¯´ð½à´ÆÆÄ½ð ¥·¥êー¥º¡ØÄÂ¶â¹µ½ü¤ÎNG4Áª¡Ù2
¼¹É®¼Ô¡§»³ÅÄËãÌí
FP2µé