¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡¢À¾ÅçÎ´¹°¤Î¥é¥¤¥ÖË¬¤ì2¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¡Ö¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡È¤´±ï¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶Ã¤
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê51¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦AAA¡Ê2020Ç¯12·î31Æü¤Ë³èÆ°µÙ»ß¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Nissy¤³¤ÈÀ¾ÅçÎ´¹°¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È²ÈÂ²¡É¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ª¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡õÀ¾ÅçÎ´¹°2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À¾Åç¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤Î±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó(¤Ê¤Ê¤µ¤ó¾éÃÌ¶´¤ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó)¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤«¤é¡Ö¡Ø¤³¤ì¤Ï¤â¤¦°ì²ó´Ñ¤¿¤¤¡ª³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤È´ò¤·¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¡ÖÅìµþ¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Þ¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¹¢¤ËÎÉ¤¤¥Ï¡¼¥Ö¥Æ¥£¡¼¤â¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¸æ²ÈÂ²¤Ç¡©¡ªÈ¿Ä®Î´»Ë¤â¡Ä¤Ê¤Ê¤µ¤ó¸Æ¤Ó¡ÄÁÇÅ¨¡Ä¡×¡ÖNissy¿ÍÌ®¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡È²ÈÂ²¡É¤Ç¥é¥¤¥Ö¡ª¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡õÀ¾ÅçÎ´¹°2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡À¾Åç¤Ï¡Ö¿ôÇ¯Á°¤ËÆ±¤¸¥¸¥à¤Ç¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¤´±ï¤¢¤Ã¤Æ»ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë»þ¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»ä¤Î±Ê±ó¤Î¤ä¤Þ¤È¤Ê¤Ç¤·¤³¡¢¿ÀÌîºù»Ò¤µ¤ó¡×¡Ö¤¢¡¢¤¤¤ä¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó(¤Ê¤Ê¤µ¤ó¾éÃÌ¶´¤ó¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó)¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤ã¡¼¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¸æ²ÈÂ²¤Ç¡©¡ªÈ¿Ä®Î´»Ë¤â¡Ä¤Ê¤Ê¤µ¤ó¸Æ¤Ó¡ÄÁÇÅ¨¡Ä¡×¡ÖNissy¿ÍÌ®¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡©¡ª¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£