J3Æþ²ñ¤Î¹âÃÎ¡¢°¦É²¤«¤éGK¹õÀîÍëÊ¿&DF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¡Ö¹âÃÎ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬30Æü¡¢°¦É²FC¤«¤éGK¹õÀîÍëÊ¿(21)¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¡¢´Ú¹ñ¿ÍDF¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó(19)¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹õÀî¤Ï°¦É²¸©À¾¾ò»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢°¦É²U-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¸å¡¢2024¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éFC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢9·î¤Î¹âÃÎÀï(A)¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÀ¾³¤¹â¹»¤«¤é2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°¦É²¤ØÆþÃÄ¡£183cm¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¼Ô¤Ï¹âÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¢¡¹õÀîÍëÊ¿
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¹õÀîÍëÊ¿¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÃÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÃÎ²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¹õÀî¤Ï°¦É²¸©À¾¾ò»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢°¦É²U-18¤«¤é¥È¥Ã¥×¾º³Ê¸å¡¢2024¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤éFC¥Æ¥£¥¢¥âËçÊý¤ØÉð¼Ô½¤¹Ô¡£ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥ê¡¼¥°(JFL)¤Ç13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢9·î¤Î¹âÃÎÀï(A)¤Ç¤â¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
Î¾¼Ô¤Ï¹âÃÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¡£
¢¡¹õÀîÍëÊ¿
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¹õÀîÍëÊ¿¤Ç¤¹¡£ºòÇ¯¤ÏÂÐÀïÁê¼ê¤È¤·¤Æ¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢¹âÃÎ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤Î±þ±ç¤ÎÇ®µ¤¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£ÅÙ¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¹âÃÎ²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¢¡¥«¥ó¡¦¥½¥ó¥Á¥ã¥ó
¡Ö¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×