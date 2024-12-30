¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¡È¿å¸¶°ìÊ¿¤ÎÁûÆ°±²Ãæ¡ÉÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÍýÍ³¡¡¼«¿È¤Î¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤¬±Æ¶Á¡ÖÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤À¡×
¡¡NHK¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼ÂçÃ«æÆÊ¿ 2024 »îÎý¤È·èÃÇ ¤½¤·¤ÆÄºÅÀ¤Ø¡Ù¤¬29Æü¸á¸å9»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶°ìÊ¿Èï¹ð¤Ë¤è¤ë°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµã¤±¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡¢30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë·ëº§¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤Î2024Ç¯¤Ï¡¢¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶»á¤¬ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó26²¯±ß¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤¹¤ë¡È°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏµåÃÄÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬ÅÐ¾ì¡£Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤½Ö´Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÃ«¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖæÆÊ¿¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤À¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¢¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º10ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖæÆÊ¿¤¬¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤Þ¤À¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤³¤³¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈà¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµã¤±¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÇØÃæ¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ø¤Î°ÜÀÒ¡¢30ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤òÁ°¤Ë·ëº§¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿ÂçÃ«¤Î2024Ç¯¤Ï¡¢¸µÄÌÌõ¡¦¿å¸¶»á¤¬ÂçÃ«¤Î¸ýºÂ¤«¤éÌó26²¯±ß¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤¹¤ë¡È°ãË¡ÅÒÇîÌäÂê¡É¤¬È¯³Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¤ÎÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë¡ÖæÆÊ¿¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í´Ö¤À¡£¤¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¢¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÍè¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤½¤ÎÀº¿ÀÎÏ¤Ë¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¡£¡Ö»ä¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤º10ºÐ¤Î»þ¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ä¤é¤¤¾õ¶·¤ò·Ð¸³¤¹¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ÖæÆÊ¿¤¬¤³¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¤Þ¤À¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£½õ¤±¤¬É¬Í×¤Ê¤é¤³¤³¤ËÍê¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÈà¤ËÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤ÎÂçÃ«¤ËÍ¥¤·¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£