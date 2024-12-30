¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡×¤Ê¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¡Ö¥Ý¥ë¥«¡×¡Ö¥¿¥ó¥´¡×¡ª¡¡¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬²»³Ú¤ËÁ´¤Ö¤ê¤Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£2ÂåÌÜÆü»º¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿
¢£¡Ö¥¿¥ó¥´¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Ï¡Ö¥ë¥ó¥Ð¡×¡Ö¥Ü¥ì¥í¡×¡Ö¥Ý¥ë¥«¡×¤ò»Ô¾ì¤ËÅêÆþ
¢£¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤ë
¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÍ·¤Ó¿´¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¡¼¥Á¤¿¤Á
¡¡»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¸½ºß¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆü»º¥Þ¡¼¥Á¡£¤·¤«¤·¡¢³ÆÀ¤Âå¤È¤âÆüËÜ¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¼Ö¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È²¤½£¡¢Î¾Êý¤Ç¥«¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤¬Ê£¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¡¼¥Á¤¿¤Á¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥Þ¡¼¥Á¡¦¥¿¥ó¥´
¡¡2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿ºÇ½é¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬1996Ç¯6·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡¦¥¿¥ó¥´¡×¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢³ÆÉô¤Ë¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ì¥È¥í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥°¥ê¥ë¤Ë¤ÏÀìÍÑ¤Î½â·Á¥°¥ê¥ë·Á¾õ¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤µ¤â¥×¥é¥¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¥Þ¥ë¡¼¥ó·Ï¤ÎÀìÍÑ¥«¥é¡¼¤È¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê·Á¾õ¤Î¥·¡¼¥È¤òÁõÃå¤·¡¢¥¿¥¤¥ä¤â¡ÊÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¡ËÉý¹¤Ê175Éý¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Ü¥ì¥í
¡¡Â³¤¤¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ë4ÂåÌÜ¤Þ¤Ç·ÑÂ³ÀßÄê¤µ¤ì¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤Î30¼þÇ¯»þ¤Ë¤ÏµÇ°¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Ü¥ì¥í¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤â¥¿¥ó¥´¤ÈÆ±¤¸¤¯¥ì¥È¥íÄ´¤Î¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¥Ù¡¼¥¹¼Ö¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¥¿¥ó¥´¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ü¥ì¥í¤ÏÀìÍÑ¤Î´Ý·Á¤Î¥é¥¤¥È¤ä¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¡¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êº¹ÊÌ²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤â´Ý·¿2Ï¢¤Î¤â¤Î¤¬¤ª¤´¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¥ì¥È¥í¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿1Âæ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
´ÝÌÜ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥â¥Ç¥ë¤¬¤µ¤é¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥Þ¡¼¥Á¡¦¥ë¥ó¥Ð
¡¡¹¥É¾¤ò½¸¤á¤¿¥Ü¥ì¥í¤ËÂ³¤¯·Á¤Ç1998Ç¯11·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Þ¡¼¥Á ¥ë¥ó¥Ð¡×¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥ì¥È¥í¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¤â¤Ã¤¿´Ý·Á¤Î¥é¥¤¥ÈÎà¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À³ÆÉô¤ò¥á¥Ã¥¤Ç²Ã¾þ¤·¤¿¥Ü¥ì¥í¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âç·¿¤Î¥á¥Ã¥¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë°Ê³°¤Ï¥á¥Ã¥¥Ñ¡¼¥Ä¤Î»ÈÍÑ¤ÏºÇ¾®¸Â¤ËÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ç·Ú²÷¤«¤Ä¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¥Ç¥Ë¥àÄ´¤Î¥Ö¥ë¡¼¤È¥¦¥©¡¼¥à¥°¥ì¡¼¤ÎÄ¥¤ê¤ï¤±¤È¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤â¥¹¥«¥¤¥Ö¥ë¡¼¥Ñ¡¼¥ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤òÀßÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿º¹ÊÌ²½¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Ý¥ë¥«
¡¡ºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬2000Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Ý¥ë¥«¡×¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ì¥È¥í¤È¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢´Ý·¿2Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥á¥Ã¥¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¥â¡¼¥ë¡¢ÀìÍÑ¥¦¥¨¥¹¥È¥â¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥á¥Ã¥¤Î¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤ä¥ê¥ä¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¡¢¥ê¥ä¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ê¤É¤¬³°´Ñ¤ÎÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥Á¡¦¥Ý¥ë¥«ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È¥·¡¼¥ÈÉ½Èé¤ä¥É¥¢¥È¥ê¥à¤Ë¥¿¡¼¥¿¥ó¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¥Ù¡¼¥¸¥å¿§¤È¤·¡¢ÌÚÌÜÄ´¥Ñ¥Í¥ë¤äËÜ³×´¬¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤òÍ¿¤¨¤Æ²¤½£Ä´¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾Á°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤ªµ¤¤Å¤¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤¸¤Ä¤Ï2ÂåÌÜ¥Þ¡¼¥Á¤Ï¡ÖG#¡×¡¢¡ÖA#¡×¡¢¡ÖC#¡×¡¢¡ÖE¢õ¡×¡¢¡ÖB¢õ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥°¥ì¡¼¥ÉÌ¾¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Î¤Á¤ËÃ±ÆÈ¤Î¼ÖÌ¾¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¸¥å¡¼¥¯¡×¤â1997Ç¯12·î¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¥°¥ì¡¼¥É¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥â¥Ç¥ë¤â¤½¤ì¤ËÊï¤Ã¤Æ²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¾Á°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥ï¥±¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÍ·¤Ó¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÉôÊ¬¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£