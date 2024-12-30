JR²ßÊªÎó¼Ö¡¢ÅìÀÄ¿¹±Ø¤ÇÃ¦Àþ¡¡¤±¤¬¿Í¤Ê¤·¡¢ÀÚ¤êÎ¥¤·ºî¶ÈÃæ
¡¡30Æü¸áÁ°6»þ25Ê¬¤´¤í¡¢ÀÄ¿¹»Ô¤ÎÀÄ¤¤¿¹Å´Æ»ÅìÀÄ¿¹±Ø¹½Æâ¤Ç¡¢JR²ßÊª¤Î²ßÊªÎó¼Ö¤¬Ã¦Àþ¤·¤¿¡£Îó¼Ö11Î¾¤Î¤¦¤Á3Î¾¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡JR²ßÊª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀþÏ©¾å¤ÎÀÑÀã¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÀèÆ¬¤Îµ¡´Ø¼Ö¤Î¤ß¤¬Àã¤ò¤«¤Ê¬¤±¤Ê¤¬¤é¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ÖÎ¾¤ÎÁ°Êý¤¬¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Îº¸Â¦¤Ë³°¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Îó¼Ö¤ÏÀçÂæ»Ô¤ÎÀçÂæ²ßÊª¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î½©ÅÄ²ßÊª±Ø¤Ø¸þ¤«¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄ¤¤¿¹Å´Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¦Àþ¤äÀÑÀã¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£