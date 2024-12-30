¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ó¤ÎÃÙ¤¹¤®¤Í¡×µð¿Í¡¦Ãæ»³ÎéÅÔ¤ËÃæÆü¡¦¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ú¤¢¤Î¤È¤¼Â¤ÏŽ¥Ž¥Ž¥¡Û
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÃæ»³ÎéÅÔÁª¼ê¤ÏDeNA¤È¤ÎCSÂè5Àï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æü¥Æ¥ìÌîµåÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÃæµþÂçÃæµþ¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Ç¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ë¹µ¼¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤Ï¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¥Ï¥°¡£Æ±µéÀ¸¤Î³èÌö¤ò´î¤ó¤À¹â¶¶Åê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ó¤ÎÃÙ¤¹¤®¤Í¡¢¤¢¤ì¡£¤¢¤Î¤¢¤È¤Î¼éÈ÷¡£¤¢¤ì¤Ï¥¿¥á¤¹¤®¡×¤È»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¤¤¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÀ°È÷¤Î»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Î¢¤Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃåÂØ¤¨¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Ù¥ë¥ÈÄù¤á¤Æ¥Ð¥Ã¤È¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ß¤ó¤Ê¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Ø¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¥ä¥Ð¥¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¾Ç¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¢¤Î¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿Ãæ»³Áª¼ê¡£
Æü¥Æ¥ìÌîµåÃæ·Ñ¤Î±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤ÏÆâÌî¿Ø¤ÏÁ´¤Æ¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤¿º¢¡£¹²¤Æ¤ÆË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ»³Áª¼ê¤ÏÍèµ¨¥×¥í5Ç¯ÌÜ¡£¤³¤ÎCS¤Ç¤Î°ìÈ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£¡ÊÆü¥Æ¥ìÃÏ¾åÇÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Î¤È¤¼Â¤Ï¡¦¡¦¡¦µð¿Í¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÎÎ¢Â¦Á´ÉôÏÃ¤·¤Þ¤¹¡ªSP¡×¤òºÆ¹½À®¡Ë