²¤½£¤â·Ð¸³¡¢J1¾º³Ê¤Ø¹×¸¥¤ÎÀ¶¿åMF¸¶µ±åº¡¢Ì¾¸Å²°¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤á¡×
À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¤¬¸ø¼°È¯É½
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï12·î30Æü¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤è¤êMF¸¶µ±åº¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤áÆü¡¹Àº¿Ê¤·¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ¿Í¤â°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¸¶¤ÏÌ¾Ìç¡¦»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¤Î½Ð¿È¡£2017Ç¯¤è¤ê¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·Æ±Ç¯³«ËëÀï¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¹âÂ´¿·¿Í¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£19Ç¯¤è¤ê¥µ¥¬¥óÄ»À´¡¢21Ç¯¤«¤é¤ÏÀ¶¿å¤Ç¥×¥ì¡¼¡£22Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥¹1Éô¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¤Ø¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ2¥ê¡¼¥°23»î¹ç3¥´¡¼¥ë¡£À¶¿å¤ÎJ1¾º³Ê¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸¶¤Ï¡¢U-19¤è¤ê³ÆÇ¯Âå¤ÎÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢19Ç¯¤Ë¤Ï¥³¥Ñ¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄ©¤àAÂåÉ½¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶¤ÎÀ¶¿å¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»ö¤ò³Ø¤Ó¡¢·Ð¸³¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤³¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¤È¤Æ¤â½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢Áª¼ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÊý¡¹¡¢¹Êó¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÊý¡¹¤È°ì´Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Ë½©ÍÕ´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡¢º£Ç¯¤ÇÀ¶¿å¤òÍ¥¾¡¤µ¤»¤ÆJ1 ¤ØÉüµ¢¤µ¤»¤ë¤È¸À¤¦ÌóÂ«¤ò²Ì¤¿¤»¤¿¤³¤È¡¢¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿À¶¿å¤Ç¤Î4Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ì¾¸Å²°¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¸¶µ±åº¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Î¤¿¤áÆü¡¹Àº¿Ê¤·¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë