ぬいぐるみやフィギュア、かっこいいファッションアイテムなどが多数展開されている、セガプライズの「MARVEL」グッズ。

今回は全国のゲームセンターなどに2024年12月26日より順次投入される、「MARVEL Luminasta “ハルク” 」を紹介します!

セガプライズ「MARVEL Luminasta “ハルク” 」

投入時期:2024年12月26日より順次

サイズ:全長約18×20cm

種類:全1種(ハルク)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「MARVEL」ヒーロー「ハルク」のフィギュアがセガオリジナルブランド“Luminasta(ルミナスタ)”で初登場!

迫力のあるポージングと圧倒的なボリューム感がポイントです。

怒りに満ちた表情は、まさに「ハルク」そのもの!

大きく盛り上がった筋肉を持つ巨体も、かっこよく立体化されています。

大きな拳を振り上げるポーズは、どのアングルからみても大迫力です。

トレードマークの緑の肌に、ブルーの破れたパンツ。

質感もリアルに表現されています。

筋肉からは血管も浮き出ており、今にも動き出しそうなほど。

惚れ惚れするたくましい背中にも注目です。

「ハルク」の凄まじいパワーを感じられるフィギュアとなっています!

筋骨隆々な「ハルク」のリアルで大迫力なフィギュア。

セガプライズ「MARVEL Luminasta “ハルク” 」は、全国のゲームセンターなどに、2024年12月26日より順次投入予定です。

