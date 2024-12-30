ÀÄ¿¹¤Î¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤¬°é¤ó¤À¸½Âå¥¢¡¼¥È¡ÖMade in ÀÄ¿¹¡Ý¼«Á³¤ÈÎò»Ë¤Î¸òº¹ÅÀ¡×Åìµþ¤Ç³«ºÅ

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[caption id="attachment_1272224" align="aligncenter" width="600"] photo by Kenji Takahashi/Ryoichi Kawajiri/ Nobuyoshi Ochi/Koichi Tanoue[/caption]
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