°æ²¬°ìæÆ¡¡¥ê¥Ù¥ó¥¸Àï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃæ»ß¡Ä¡ÖÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î£×£Â£ÁÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡Ê£³£³¡á¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤ËÆ±µé£¶°Ì¡¦°æ²¬°ìæÆ¡Ê£³£µ¡á»ÖÀ®¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê£³£±Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Øí´µ¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¤ÎÁ°Æü·×ÎÌ¤Î¾ì¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶½¹Ô¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£²£¶Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤È£²£¹Æü¤ÎÄ´°õ¼°¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¡£¿Ø±Ä¤ÏÈùÇ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢Ãæ»ß¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼çºÅ¤¹¤ë»ÖÀ®¥¸¥à¤ÎÆóµÜÍº²ð¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Ï£²£µÆü¤ËÈ¯¾É¤·¡¢£²£¶Æü¤Ë°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤â¼õ¤±¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£È¯É½¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Î¾¿Ø±Ä¤È¤âÃæ»ß¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬»î¹ç¤Î¤Ç¤¤ëÂÎÄ´¤ËÌá¤é¤º¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÁáÄ«¤ËÎ¾¿Ø±Ä¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÇÃæ»ß¤ò·è¤á¤¿¤«¤é¤À¤È¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼·ó¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥í¥É¥ê¥´¡¦¥«¥é¥Ö¥ì¥»¥Ã¥»»á¤¬¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¡£¤·¤«¤·²óÉü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²òÇ®ºÞ¤ò½èÊý¤µ¤ì¡¢²óÉü¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊÛÌÀ¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°æ²¬Áª¼ê¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼Æ±»Î¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Á°¤Ç¤Î»î¹çÃæ»ß¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦°æ²¬¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÊ£»¨¤Ê¿´¶¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¤·¡¢º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Àï¤ò´õË¾¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÅÜ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÏÌµÂÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Áª¼ê¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¡¢À°Íý¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°æ²¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï£··î¤ËÂÐÀï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤Æ°ÊÍè¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àã¿«¤Îµ¡²ñ¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£