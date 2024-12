Á´¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤Ç¡ªËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¼çÂê²Î¥é¥ó¥­¥ó¥°2024

2024年に一番歌われた主題歌を作品ごとに『本当に歌われている主題歌』ランキングとして調査、業界最多の配信曲数を誇る業務用通信カラオケ「JOYSOUND」シリーズにて歌唱された楽曲の回数に基づき集計したランキングを今年も公開する。毎年恒例となっている『ガンダム』『マクロス』『ウルトラマン』だけではなく、今年は『仮面ライダー』や『スーパー戦隊』といった特撮シリーズや、坂道シリーズ、そしてCreepy Nutsまで、5日連続2本セットで毎日ランキングを発表!!

早速、2024年1月1日〜11月30日までの情報をもとに集計された全『ガンダム』のランキングを公開!2023年の前回1位は、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の主題歌「祝福」(YOASOBI)が獲得、2位『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の主題歌「閃光」([Alexandros])、3位『機動戦士ガンダムSEED』の主題歌「INVOKE -インヴォーク-」(T.M.Revolution)という結果になった。2024年は、1月に『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』が公開されるほか、最近ではスタジオカラーが『機動戦士Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス)』を制作することが発表された『ガンダム』シリーズ。そんな長寿シリーズのなかで「本当に歌われているアニソン」が一体何なのか、さっそく確認していこう。<『本当に歌われているアニソン』ランキング、2024年『ガンダム』編>・対象曲:『ガンダム』作品(SDガンダムを除く)の主題歌でJOYSOUNDにカラオケ配信されているもの。・集計期間:2024年1月1日〜2024年11月30日・協力:JOYSOUND【10位】ignited -イグナイテッド-/T.M.Revolution『機動戦士ガンダムSEED DESTINY』【09位】BEYOND THE TIME(EXPANDED VERSION)/TM NETWORK(TMN)『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』【08位】RE:I AM/Aimer『機動戦士ガンダムUC episode6「宇宙と地球と」』【07位】あんなに一緒だったのに/See-Saw『機動戦士ガンダムSEED』【06位】閃光/[Alexandros]『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』【05位】RAGE OF DUST/SPYAIR『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』第2期【04位】Meteor -ミーティア-/T.M.Revolution『機動戦士ガンダムSEED』【03位】FREEDOM/西川貴教 with t.komuro『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』【02位】INVOKE -インヴォーク-/T.M.Revolution『機動戦士ガンダムSEED』【01位】祝福/YOASOBI『機動戦士ガンダム 水星の魔女』2024年は、ホワイトハウス晩餐会に出席するなど国際的な知名度を増していったYOASOBIが昨年の勢いをそのままに第1位を獲得。最新作『機動戦士ガンダムSEED FREEDOM』が公開された「SEED」シリーズの躍進も見事で、第2位、第3位、第第4位、第7位、第10位と、ランキング上位を独占する形となった。昨年から順位を落とし、TOP10入りが叶わなかったのは『機動戦士Zガンダム』の「水の星へ愛をこめて」(森口博子)と『機動戦士ガンダム 水星の魔女』の「slash」(yama)、そして『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』の「フリージア」(Uru)だった。