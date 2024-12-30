¡ÚÇµÌÚºä46¡Û¤Î³Ú¶Ê¤Ç°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿¶Ê¥é¥ó¥¥ó¥°2024¢ö
¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤È¤·¤ÆÄ´ºº¡¢¶È³¦ºÇÂ¿¤ÎÇÛ¿®¶Ê¿ô¤ò¸Ø¤ë¶ÈÌ³ÍÑÄÌ¿®¥«¥é¥ª¥±¡ÖJOYSOUND¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Æ²Î¾§¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Î²ó¿ô¤Ë´ð¤Å¤½¸·×¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
º£Ç¯¤âÆ±¤¸ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÄ´ºº¡ª¡¡12·î30Æü¤Ë¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¡¢12·î31Æü¤Ë¡ØÝ¯ºä46¡Ù¡¢1·î1Æü¤Ë¡ØÆü¸þºä46¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ1·î2Æü¤Ë¤Ï¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¡ØÝ°ºä46¡Ù¡ØÆü¸þºä46¡Ù¡ØÝ¯ºä46¡Ù¤ò¹ç»»¤·¤¿¡ØºäÆ»¹çÆ±¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò4ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡ÊµÈËÜºä46¤ò½ü¤¯¡Ë
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡Ø¥Þ¥¯¥í¥¹¡Ù¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ä¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢Creepy Nuts¤Ê¤É¡¢5ÆüÏ¢Â³2ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÇËèÆü¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£
½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢»³²¼Èþ·î¡Ê3´ü¡Ë¡¢ºå¸ý¼îÈþ¡Ê3´ü¡Ë¡¢À¶µÜ¥ì¥¤¡Ê4´ü¡Ë¡¢³Ý¶¶º»Ìí¹á¡Ê4´ü¡Ë¡¢¸þ°æÍÕ·î¡Ê3´ü¡Ë¤¬Â´¶È¡£5´üÀ¸¤Î¿û¸¶ºé·î¤¬Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÎËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡ã¡ØËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢2024Ç¯¡ØÇµÌÚºä46¡ÙÊÔ¡ä
¡¦ÂÐ¾Ý¶Ê¡§¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ÇJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¦½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯11·î30Æü
¡¦¶¨ÎÏ¡§JOYSOUND
¡Ú10°Ì¡ÛÍçÂ¤ÇSummer
¡Ú09°Ì¡Û¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
¡Ú08°Ì¡Û¤¤Ã¤«¤±
¡Ú07°Ì¡Ûµ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡Ú06°Ì¡Û¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
¡Ú05°Ì¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
¡Ú04°Ì¡Û¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£
¡Ú03°Ì¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
¡Ú02°Ì¡Û¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
¡Ú01°Ì¡ÛÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó
¼ó°Ì¤Ï2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡Ù¤¬³ÍÆÀ¡¢ºòÇ¯8°Ì¤«¤é¤ÎÂçÌö¿Ê¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡Ù¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿33ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁ°Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï13°Ì¤À¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¶Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤·¹¸þ¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÇËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¡ØTOP100¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡ª
º£Ç¯¤âÆ±¤¸ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÈÖ²Î¤ï¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÄ´ºº¡ª¡¡12·î30Æü¤Ë¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¡¢12·î31Æü¤Ë¡ØÝ¯ºä46¡Ù¡¢1·î1Æü¤Ë¡ØÆü¸þºä46¡Ù¡¢¤½¤·¤Æ1·î2Æü¤Ë¤Ï¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¡ØÝ°ºä46¡Ù¡ØÆü¸þºä46¡Ù¡ØÝ¯ºä46¡Ù¤ò¹ç»»¤·¤¿¡ØºäÆ»¹çÆ±¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò4ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£¡ÊµÈËÜºä46¤ò½ü¤¯¡Ë
½¸·×´ü´Ö¤Ï¡¢2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é11·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤Ê¤ß¤ËÁ°²ó¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡¢2°Ì¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡×¡¢3°Ì¤Ï¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£¡×¤À¤Ã¤¿¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢»³²¼Èþ·î¡Ê3´ü¡Ë¡¢ºå¸ý¼îÈþ¡Ê3´ü¡Ë¡¢À¶µÜ¥ì¥¤¡Ê4´ü¡Ë¡¢³Ý¶¶º»Ìí¹á¡Ê4´ü¡Ë¡¢¸þ°æÍÕ·î¡Ê3´ü¡Ë¤¬Â´¶È¡£5´üÀ¸¤Î¿û¸¶ºé·î¤¬Éû¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÎËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥é¥ª¥±¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
¡ã¡ØËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ù¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢2024Ç¯¡ØÇµÌÚºä46¡ÙÊÔ¡ä
¡¦ÂÐ¾Ý¶Ê¡§¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤Î³Ú¶Ê¤ÇJOYSOUND¤Ë¥«¥é¥ª¥±ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¡£
¡¦½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯11·î30Æü
¡¦¶¨ÎÏ¡§JOYSOUND
¡Ú10°Ì¡ÛÍçÂ¤ÇSummer
¡Ú09°Ì¡Û¤³¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î
¡Ú08°Ì¡Û¤¤Ã¤«¤±
¡Ú07°Ì¡Ûµ¢¤êÆ»¤Ï±ó²ó¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë
¡Ú06°Ì¡Û¥·¥ó¥¯¥í¥Ë¥·¥Æ¥£
¡Ú05°Ì¡Û¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼
¡Ú04°Ì¡Û¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ÕÌ£
¡Ú03°Ì¡Û¥¬¡¼¥ë¥º¥ë¡¼¥ë
¡Ú02°Ì¡Û¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ
¡Ú01°Ì¡ÛÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó
¼ó°Ì¤Ï2012Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿4ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡ØÀ©Éþ¤Î¥Þ¥Í¥¥ó¡Ù¤¬³ÍÆÀ¡¢ºòÇ¯8°Ì¤«¤é¤ÎÂçÌö¿Ê¤À¤Ã¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤ÞÅ·¹ñ¡Ù¤Ï2023Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿33ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ÇÁ°Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï13°Ì¤À¤Ã¤¿¡¢¿·¤·¤¤¶Ê¤¬¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤·¹¸þ¤À¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û¡ØÇµÌÚºä46¡Ù¤ÇËÜÅö¤Ë²Î¤ï¤ì¤¿¡ØTOP100¡Ù¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ë¡ª