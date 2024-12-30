É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¡¢ºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤Î¿·½Õ¥»¡¼¥ë³«ºÅ¡¡»â»ÒÉñ±éÉñ¤ä¹ë²Ú¤ªÀµ·î¥°¥ë¥á¤â
¡¡É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Ï¡¢2025Ç¯1·î2Æü¤«¤é13Æü¤Þ¤Ç¡¢¿·½Õ¥»¡¼¥ë¡ÖHILLS SALE¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤Î¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥ÉÌó40Å¹ÊÞ¤¬»²²Ã¤·¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£¥¹¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»¨²ß¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥¢¥¤¥Æ¥à¤òºÇÂç50¡ó¥ª¥Õ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¡¼¥ë½éÆü¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢15Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤ëÊ¡ÂÞÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµª¥Î¹ñ²°¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢¡Ö»³ºê¡×¡ÖÇò½£¡×¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡Ä¡ª
¡¡Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë¡¢¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ê9900±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Î°û¿©Å¹9Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡Ö¤ªÀµ·î¤Î¤´¤Á¤½¤¦¡×¤ÈÂê¤·¤¿¿·½Õ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1·î2Æü¤«¤é5Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´ÖÄó¶¡¤¹¤ë¡£¥í¡¼¥¹¥È¥Ó¡¼¥Õ½Å¤ä¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Î»Ñ¼Ñ¤ò»È¤Ã¤¿¤¢¤ó¤«¤±¤´ÈÓ¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÎÁÍý¤¬ÊÂ¤Ó¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÆÃÊÌ¤Ê¤ªÀµ·î¤Î¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¡¡¿·½Õ¤òºÌ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£1·î2Æü¤È3Æü¤Ë¤Ï¡¢»â»ÒÉñ¤¬´ÛÆâ¤Ç±éÉñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ë»â»ÒÉñ¤¬¿·Ç¯¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£±éÉñ¤ÏËÜ´Û1³¬¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç³ÆÆü5²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥°¥ë¥á¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Ûµª¥Î¹ñ²°¤ÎÊ¡ÂÞ¡¢¡Ö»³ºê¡×¡ÖÇò½£¡×¹ñ»º¥¦¥¤¥¹¥¡¼¤Î¥»¥Ã¥È¤â¡Ä¡ª
¡¡Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ì¥ó¥Æ¥£¥Î ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Î¥¢¥¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ä¥ª¡¼¥É¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¥»¥Ã¥È¡Ê1Ëü6500±ß¡Ë¡¢¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¥Ñ¡¼¥é¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ê9900±ß¡Á¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Â·¤¦¡£
¡¡¿·½Õ¤òºÌ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£1·î2Æü¤È3Æü¤Ë¤Ï¡¢»â»ÒÉñ¤¬´ÛÆâ¤Ç±éÉñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£ÏÂ³Ú´ï¤Î±éÁÕ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°Îî¤òÄÉ¤¤Ê§¤¤¡¢¹¬±¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤µ¤ì¤ë»â»ÒÉñ¤¬¿·Ç¯¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£±éÉñ¤ÏËÜ´Û1³¬¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ç³ÆÆü5²ó¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡É½»²Æ»¥Ò¥ë¥º¤Î¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥°¥ë¥á¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÆüËÜÊ¸²½¤ò°ìÅÙ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¿ï»þ¹¹¿·¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£