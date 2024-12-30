¿åÃ«Íªè½¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡¡ÉÔÇ¥¼£ÎÅ·Ð¤Æ¡ÖÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃ«Íªè½¡Ê34¡Ë¤¬29Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¸µ¡ÖSKE48¡×¤ÎÂç¾ìÈþÆà¡¢ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ò·Ð¤ÆÂè1»ÒÇ¥¿±¡ÖÉÔ°ÂÄê¤ÊÇ¥¿±½é´ü¤À¤Ã¤¿¡×
¥Ù¥Ó¡¼¤òÊú¤¯¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö2024Ç¯¡¢¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÈÖÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤ÏÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¼«Á³Ç¥¿±¤¬Æñ¤·¤¤ÂÎ¼Á¤Î¤¿¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¸²Èù¼øÀº¤Ç°Ü¿¢¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¡£·ÎÎ±Î®»º¡¢¥Ð¥Ë¥·¥ó¥°¥Ä¥¤¥ó¡¢¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯¤Ë¤è¤ëÅ¾±¡¤Ê¤É¤â¤¢¤ê½Ð»ºÅöÆü¤Þ¤ÇÉÔ°Â¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ö¤¸¤Ë¸µµ¤¤Ê»ºÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ôÂ¿Ç¹Ë¦¡Ê¤¿¤Î¤¦¤Û¤¦¡ËÀÍñÁã¾É¸õ·²¡×¡Ö¡ôÉÔÇ¥¼£ÎÅ¡×¤È¤âÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼£ÎÅ³«»Ï¤«¤é¤³¤³¤Þ¤ÇÄ¹¤¤ËÅÏ¤ê¡¢»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚÊý¤ò»Ï¤á¤ª»Å»ö´Ø·¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¤´ÇÛÎ¸¤È¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ªÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤äÎå¤Þ¤·»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢°åÎÅ´Ø·¸¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¤â¿´¤«¤é´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ì¿¡¢ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¿åÃ«¤Ï¿·³ã¸©½Ð¿È¡£¸µNST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏABEMA¡ÖABEMA NEWS¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2022Ç¯6·î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¡¢2Ç¯±Û¤·¤Îµó¼°¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºë¶Ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòµ·,
½»Âð,
°ËÅì»Ô,
Åìµþ,
²£ÉÍ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê