´Ú¹ñ¡¦Õú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤Î¡Ö¹´Â«Îá¾õ¡×¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÀÁµá¡Ä3ÅÙ¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤º
´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬½Ð¤·¤¿¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤ÏÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ·Ù»¡¤ä¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¤Ê¤É¤Î¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï¡¢ÆâÍð¤ä¿¦¸¢ÍðÍÑ¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤Ë3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÐÆ¬¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±þ¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ï30Æü¡¢¥½¥¦¥ëÀ¾ÉôÃÏºÛ¤ËÕúÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«Îá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¿¦¤ÎÂçÅýÎÎ¤Ë¹´Â«Îá¾õ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÕúÂçÅýÎÎÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¤ËÆâÍð¤Îµ¿¤¤¤òÁÜºº¤¹¤ë¸¢¸Â¤¬¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢ºÛÈ½½ê¤¬¹´Â«Îá¾õ¤òÈ¯ÉÕ¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£