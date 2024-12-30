¿äÄê4300Ëü¿Í¡ª2000Ç¯°Ê¹ß¡ã¹â·ì°µ´µ¼Ô¡ä¤¬µÞÁý¤·¤¿¥ï¥±¡£ÌôºÞ»Õ¡ÖÀÎ¤Ï¡ØÇ¯Îð¤Ë90¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤è¤êÄã¤±¤ì¤ÐÀµ¾ï¡Ù¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤¬º£¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬2017Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö´µ¼ÔÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â·ì°µ¾É¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó993Ëü¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£´â¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ÈÊÂ¤Ö¡È¹ñÌ±ÉÂ¡É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¹â·ì°µ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌôºÞ»Õ¤Î²ÃÆ£²í½Ó¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¤³¤Î60Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¹â·ì°µ¤Î´ð½à¿ôÃÍ¤¬²¿ÅÙ¤«¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¤è¤ê°ìÉô°úÍÑ¡¢ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
* * * * * * *
¤½¤â¤½¤â·ì°µ¤Ã¤Æ²¿¡©
·ì°µ¤È¤Ï¡Ö·ì±Õ¤ÎÎ®¤ì¤¬·ì´É¡ÊÆ°Ì®¡Ë¤ËµÚ¤Ü¤¹°µÎÏ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ìÎ®¤¬·ì´ÉÊÉ¡Ê·ì´É¤ÎÆâÂ¦¤ÎÊÉ¡Ë¤ò²¡¤¹ÎÏ¡¢¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¿´Â¡¤«¤éÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿·ì±Õ¤ÏÆ°Ì®¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¿È¤ÎºÙË¦¤Ø»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤òÆÏ¤±¡¢ºÙË¦¤«¤é¤ÏÏ·ÇÑÊª¤Ê¤É¤ò²ó¼ý¤·¤Ä¤Ä¡¢ÀÅÌ®¤òÄÌ¤Ã¤Æ¿´Â¡¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£½ÅÎÏ¤ËµÕ¤é¤Ã¤Æ·ì±Õ¤ò¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯½Û´Ä¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢·ì°µ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÂÎ¤¸¤å¤¦¤Ë·ì±Õ¤ò¤á¤°¤é¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿´Â¡¤Ï¥Ý¥ó¥×¤Î¤è¤¦¤Ë¼ý½Ì¤È³ÈÄ¥¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤¬¼ý½Ì¤·¤Æ·ì±Õ¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Î·ì°µÃÍ¤¬¡Ö¼ý½Ì´ü·ì°µ¡ÊºÇ¹â·ì°µ¡Ë¡×¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¾å¤Î·ì°µ¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¿´Â¡¤¬³ÈÄ¥¤·¤Æ·ì±Õ¤ò¤¿¤á¹þ¤â¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¤Î¿ôÃÍ¤Ï¡Ö³ÈÄ¥´ü·ì°µ¡ÊºÇÄã·ì°µ¡Ë¡×¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö²¼¤Î·ì°µ¡×¤Ç¤¹¡£
¡ã¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¤è¤ê¡ä
·ì°µ¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë
·ì°µ¤Ï¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£
µÞ¤®Â¤ÇÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ°Â¤ä¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¿´Â¡¤¬¥É¥¥É¥¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¿´Â¡¤¬Ç¾¤ä¶ÚÆù¤Ø½½Ê¬¤Ê»ÀÁÇ¤ä±ÉÍÜ¤ò¶¡µë¤·¤è¤¦¤È¥Ý¥ó¥×Ç½ÎÏ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ç¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ·ì°µ¤â¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¡ÊÃø¡§²ÃÆ£²í½Ó¡¿ÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë
£±Æü¤ÎÃæ¤Ç¤âÄ«¤Ï¹â¤á¤Ç¿çÌ²Ãæ¤ÏºÇ¤âÄã¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨°ì»þÅª¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤Ð²¿¤âÌäÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¤è¤ê¡ä
·ì°µÃÍ¤òÉ½¤¹¡Ö£í£íHg¡×¤È¤¤¤¦Ã±°Ì¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÅÅ»Ò¼°·ì°µ·×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¶ä¼°¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¡£¡ÖHg¡×¤Ï¿å¶ä¤Î¸µÁÇµ¹æ¤Ç¡¢·×Â¬´ï¤Î¿å¶ä¤ÎÃì¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÎÏ¤Ç·ì°µ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹â·ì°µ´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£²£°£±£·Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡Ö´µ¼ÔÄ´ºº¡×¤Ç¤Ï¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¹â·ì°µ¾É¤Î´µ¼Ô¿ô¤ÏÌó£¹£¹£³Ëü¿Í¡£
£²°Ì¤Î»õÆù±ê¤ª¤è¤Ó»õ¼þ¼À´µ¤ÎÌó£³£¹£¸Ëü¿Í¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¯ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÌó£³£²£¸Ëü¿Í¤ËÂç¤¤Êº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ£±°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ¤Î¹â·ì°µ¾ÉÍÉÂ¼Ô¿ô¤ò¿äÄê£´£³£°£°Ëü¿Í¤È¤¹¤ë¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¡¢¹â·ì°µ¾É¤Ï´â¤äÅüÇ¢ÉÂ¤ÈÊÂ¤Ö¹ñÌ±ÉÂ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î60Ç¯¤Û¤É¤Î´Ö¤Ë¹â·ì°µ¤Î´ð½à¿ôÃÍ¤¬²¿ÅÙ¤«¸«Ä¾¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë´µ¼Ô¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç¯¡¹°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹â·ì°µ¤Î´ð½àÃÍ
£±£¹£¶£°Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ë90¤òÂ¤·¤¿¿ô»ú¤è¤ê¤âÄã¤±¤ì¤Ð·ì°µ¤ÏÀµ¾ï¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇË¡¤¬¼çÎ®¤Ç¤·¤¿¡£60ºÐ¤Ê¤é¤Ð¾å¤Î·ì°µ¤¬£±£µ£°£í£íHg¡Ê°Ê²¼Î¬¡Ë¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÆÃ¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬£±£¹£¹£¹Ç¯¤Ë£×£È£Ï¡ÊÀ¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤È£É£Ó£È¡Ê¹ñºÝ¹â·ì°µ³Ø²ñ¡Ë¤¬¡¢¹â·ì°µ¤Î´ð½à¤ò¡Ö£±£¶£°¡¿95°Ê¾å¡×¤«¤é¡Ö£±£´£°¡¿90°Ê¾å¡×¤Ë°ú¤²¼¤²¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â£²£°£°£°Ç¯¤Ë¤³¤Î´ð½àÃÍ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¹â·ì°µ¤òÈ½Äê¤¹¤ë¶³¦Àþ¤¬¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤ê¡¢Æ±Ç¯¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¤è¤ê¡ä
¤½¤Î¸å¤â´ð½à¤¬¾å²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÑÁ«¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß¤Ï¾å¤ÎÉ½¤Î¤è¤¦¤Ê¿ôÃÍ¤Ç·ì°µ¤ÎÊ¬Îà¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Øí´µ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢´ð½àÃÍ¤ÎÊÑÆ°¤¬¤¤¤¿¤º¤é¤Ë¤½¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø1½µ´Ö¤Ç¾¡¼ê¤Ë·ì°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤¹¤´¤¤ÊýË¡: Ìô¤ËÍê¤é¤º·àÅª²þÁ±!À¤³¦°ì¥é¥¯¤Ê¹ß°µË¡¡Ù¡ÊÆüËÜÊ¸·Ý¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£