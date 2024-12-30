ÂçÁÝ½ü¤Ï´°àú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÒ¤Å¤±¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤¬»ØÅ¦¡Ö´°àú¼çµÁ¤Î¿Í¤ÎÉô²°¤Û¤É»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÎÉÔ»×µÄ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Î·Ð¸³¤È¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÃÎ¼±¤ò¸µ¤Ë¡¢¡ÖÊÒ¤Å¤±¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡×¤È¤·¤Æ4000¿Í°Ê¾å¤ÎÊý¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¿¤ª¤à¤é¤Á¤â¤µ¤ó¡£¼Â¤Ï¡¢¼«¿È¤â±øÉô²°½Ð¿È¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éÆ³¤½Ð¤·¤¿¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿Éô²°¤¬Â³¤¯°Õ³°¤ÊÈë·í¤È¤Ï¡©¤ª¤à¤é¤Á¤â¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤Éô²°¤¬ÊÒ¤Å¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡ÛÊÒ¤Å¤±¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤Î±øÉô²°¤À¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö4000¿Í°Ê¾å¡×¤ÎÊý¤ÎÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¿¤ª¤à¤é¤Á¤â¤µ¤óÃø¡ØÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤Éô²°¤¬ÊÒ¤Å¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë
* * * * * * *
´°àú¼çµÁ¤Î¿Í¤ÎÉô²°¤Û¤É»¶¤é¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ
ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡§»ä¡¢´°àú¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Á¡ª
Â¿¤¯¤ÎÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö»×¹Í¤ÎÊÊ¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òÊ¹¤¯¤ÈºÇ½é¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤¤¤Á¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢´°àú¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤Éô²°¤À¤·¡Ä¡Ä¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤Ç¤¤Ê¤¤À³Ê¤À¤«¤é¡¢Éô²°¤¬ÊÒ¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤È¤Ï¡Ö´°àú¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£´°àú¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¡Ö¼çµÁ¡×¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Î¸½¾õ¤¬¤É¤¦¤Ç¤¢¤ì¡ÖÍýÁÛ¡×¤ä¡Ö»×¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò»Ø¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ä¤â¹â¤á¤ÎÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
·ë¹½»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¡£
¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ø¥À¥á½Ð¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹
¤½¤·¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡Ö·ë¶É¡¢¤¢¤ì¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¤¤¤¸¤áÂ³¤±¤ë¡£
¿´Åö¤¿¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¶ì¼ê¤ÊÊÒ¤Å¤±¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë°ì½ê·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢²Ä°¥ÁÛ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤«¤¯¤¤¤¦»ä¤â¡¢¼Â¤Ï¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î»ä¤ÎÉô²°¤Ï¡¢¤¢¤Á¤³¤ÁÊª¤¬°î¤ì¡¢¤½¤³¤é¤¸¤å¤¦Ô¼¡Ê¤Û¤³¤ê¡Ë¤À¤é¤±¡£
¤½¤ó¤ÊÉô²°¤Ë½»¤à»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤À¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Î¿¿µÕ¤Î¡Ö¥ë¡¼¥º¼çµÁ¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¡Ö»ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¸À¤¦¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢Ã¯¤«¤¬²È¤ËÍè¤ë¡ª¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÅÓÃ¼¤Ë¾Ç¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤ÎÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¸·¤·¤¤¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤ÎÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¡¢¸«¤é¤ì¤¿¤éÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢É¬»à¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤ä¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é!?¡×¤È¡¢¥Ý¡¼¥ó¡ª¤ÈÌÜÉ¸¤òÄ·¤Í¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¡£¤À¤«¤é¡¢ÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¤¿¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µõ¤·¤µ¤ÈÂç¤¤ÊÈèÏ«´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´°àú¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¡Ä
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÃ£À®´¶¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¡Ö´°àú¡×¤ËÄø±ó¤¤Éô²°¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾¯¤·¤Ç¤â¡Ö´°àú¡×¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤ª¿¬¤ò¼ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö´°àú¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¡¢ÊÒ¤Å¤±¤Ï¡¢±Ê±ó¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÈÀï¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ëÊÒ¤Å¤±¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¿´Åö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö»ä¡¢´°àú¼çµÁ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡Á¡ª¡×¤½¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¼«³Ð¤¹¤ë¤Î¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤âº£Æü¤Ç¡¢Àï¤¤¤ò½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤Î»×¹Í¤ÎÊÊ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±°Ê³°¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤¬È¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Á¤ã¤ó¤È´°àú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤È¡¢»þ´Ö¤âÏ«ÎÏ¤â¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢º£Æü¤Ï¤ä¤á¤Æ¤ª¤³¤¦¤È¡ÖÀè±ä¤Ð¤·ÊÊ¡×¤âÍ¶È¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´°àú¼çµÁ¡×¤ò´Ë¤á¤Æ¡¢·Ú¤¯³Ú¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éô²°¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤â³Ú¤Ë¤Ê¤ë
ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡§»ä¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¿Í¤Ç¤¹
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÌÀ¤ë¤¤¿Í¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤Ê¿Í¡¢ÂçÀª¤ÎÁ°¤ÇÃý¡Ê¤·¤ã¤Ù¡Ë¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡¢¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¿Í¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃæ¤Ç¿§¤ó¤Ê¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤äÉô²°¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÊÒ¤Å¤±¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¿Í¡×¡Ö¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤¿Í¡×¡ÖÃ¯¤Ë¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤Ê¤É¡¢°Å¤¯¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¿Í¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
·ù¤Ê¤³¤È¹Í¤¨¤µ¤»¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¼«¿®¤¬¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÒ¤Å¤±¤äÉô²°¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿ïÊ¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡×¤Ï¡¢»ä¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¤½¤ì¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬Áü¡×¤Ç¤¹¡£
Á°¤Î¹à¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¾®¤µ¤¤º¢¡¢²¿¤«¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¿´¤Ë½ý¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¤æ¤¬¤ó¤À¡Ö¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦Áü¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÒ¤Å¤±¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ²ÈÂ²¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¿Í¡×¡Ö½÷À¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿Í¡×¤Ê¤É¡¢¿´¤Î½ý¤¬ÊÑ·Á¤·¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤¢¤Ê¤¿¤Î¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º³ºÙ¡Ê¤µ¤µ¤¤¡Ë¤Ê¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ï¤³¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤ÎÉé¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¿Í¤Ï¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¿Í´Ö¤À¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê´Ä¶¤¬Áê±þ¡Ê¤Õ¤µ¤ï¡Ë¤·¤¤¡£¤³¤¦¹ÔÆ°¤·¤è¤¦¡£¤³¤ì¤òÁª¤Ü¤¦¡£¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¤ò´ð¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ËÃé¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤¿¤Á
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤ÏÊÒ¤Å¤±¤¬²¼¼ê¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤âÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ·ë¶É¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¡×¤È¿´¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤¯¤é¸ý¤Ç¤Ï¡ÖÊÒ¤Å¤±¤ä¤é¤Ê¤¤ã¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤»¤ä¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¡¢¤È¡¢¹ÔÆ°¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÁªÂò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨»ï¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Ã¤Æ¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¤ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¿Í¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Éô²°¤ËÃÖ¤¯Êª¤â¡¢¿Í¤Ë¾Ð¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢ÌµÆñ¤ÊÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤Êª¤Ð¤«¤êÁª¤ó¤Ç¡¢·ë²Ì¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÉô²°¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤¯¤é¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÃé¼Â¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼ýÇ¼¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»¨»ï¤ò°¦ÆÉ¤·¤Æ¤â¡¢¥»¥ë¥Õ¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÒ¤Å¤±¤¬¶ì¼ê¤ÊÊý¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÒ¤Å¤±¤ò³Ø¤ÖÁ°¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤Î»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤ËÃå¼ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØÉÔ»×µÄ¤Ê¤¯¤é¤¤Éô²°¤¬ÊÒ¤Å¤¯ËâË¡¤Î¸ÀÍÕ¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£