ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡Ö2024Ç¯¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î°ìÆü¡×
¤ª¾Ð¤¤¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¡¦¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤âË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÀÄÌÚ¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡Ö2024Ç¯¤Î¼«Ê¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡×¤òÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤ª¹¥¤ß¾Æ¤
* * * * * * *
ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡ÖÄÉÅé¡¦¾®ÁÒÃÒ¾¼¤µ¤ó¡¡¤¬¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿Æ¤È¤Î¤³¤È¡¢¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ï¤³¤Á¤é
¡Ö´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡×¥¹¥¿¡¼¥È
2024¤¬½ª¤ï¤ë¡£
º£Æü¤Ï27Æü¤Ç¡¢ÌÀÆü¤ÏÃÏ¸µ°¦ÃÎ¸©¤Ç»£±Æ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤òÏ¢¤ì¤ÆÅìÌ¾¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÂÊÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ªÃÄ»Ò¤ò¹ØÆþ¤·¡¢µÙ·Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤Ê¤êº®»¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ï¤È¤³¤í¤É¤³¤í¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤«¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÍÑ²ì¥¤¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤Ä¤â¤ÎÇÜ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡Ê»ö¸Î½ÂÂÚ¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç£³»þ´Ö¡Ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ï¡Ö´ñÀ×¤Î9Ï¢µÙ¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ëº£Æü¤«¤é°ÜÆ°¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÀÄÌÚ¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÊì¡Ù
´èÄ¥¤Ã¤¿¤·¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»þ´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿
2024Ç¯¤Ï¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¡£
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢´èÄ¥¤ëÂÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢²¿¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÍý²ò¤Ç¤¤ëÍ¾Íµ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢·ë²Ì¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê
²ÝÂê¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ÎÊý¸þ¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¤ä¤ß¤¯¤â¤Ë´èÄ¥¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¤±¤É¡ÊÃÊ¼è¤ê¤¬¶ì¼ê¤È¤â¤¤¤¦¡Ë¡¢¼ã¤¤º¢¤ÏË»¤·¤¹¤®¤Æ¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÂçÊÑ¡ªÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÉñÂæ¤ä±Ç²è¡¢µìÀ×¤Ê¤É¤ò»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤«¤®¤ê¡¢¤ß¤¿¡£
Ä«°ìÈÖ¤Ç¡¢Ï¯ÆÉ·à¤ò¤ß¤Æ¡¢¸áÁ°Ãæ¤Ë±Ç²è¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬²¿ÅÙ¤«¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿ÉñÂæ
¤·¤¢¤ï¤»¤¹¤®¤Æ¡¢µã¤±¤¿¡£
¤¤Ã¤ÈÍèÇ¯¤Ï¤¤¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë
¤µ¤é¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Æ°Êª°¦¸î³èÆ°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿
ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤ÎÊÝ¸îÃÄÂÎ¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë12Ç¯
¥Ê¥Ó¤Ê¤·¤Ç¸þ¤«¤¨¤ë¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃç´Ö¤È¤â¡¢Ä¹¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤È¤â¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤¤¤ä¤Ï¤ä½ÂÂÚ¤À¤Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â²¿»þ´Ö¤â¼ÖÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ä¤³¤ì¤ä¤ÈÏÃ¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Ãç´Ö¤È²á¤´¤¹»þ´Ö¤â³Ú¤·¤¤¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÎÉðÆâ³¨Èþ¤µ¤ó¤È
1¿Í¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ø»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤ËÈëÅò¤Ø¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢
¿·Á¯¤ÊÃÏ¤Î¤â¤Î¤òÆ»¤Î±Ø¤äJA¤µ¤ó¤ÇÇã¤Ã¤¿¤ê¤º¤¤¤Ö¤ó¤È¡¢1¿Í¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤¬¤µ¤ß¤·¤µ¤è¤ê¡¢¤¿¤Î¤·¤µ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¡£
ÍèÇ¯¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤¤¤¤°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ëÇ¯Ëö¤Î°ìÆü¡£
º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¤¤ª¤È¤·¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£