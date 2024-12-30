¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤ÎµþÅÔ¹©³Ø±¡¤¬B¥·¡¼¥É¤ÎÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¤ò·âÇË¤·£¹Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î£³²óÀï¿Ê½Ð
¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âè£²Æü¡¡¢¦£²²óÀï¡¡µþÅÔ¹©³Ø±¡£±£µ¡½£·ÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê£³£°Æü¡¦²Ö±à¡Ë
¡¡£¹Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é½Ð¾ì¤ÎµþÅÔ¹©³Ø±¡¤Ï¡¢£Â¥·¡¼¥É¤ÎÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Éú¸«¹©»þÂå¤Î£¹£µ²óÂç²ñ°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¤Ë¡¢°ìÅÙ¤â·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯£°¡½£°¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾£µÊ¬¡¢£Ó£Ï¿ù»³Í´ÂÀÏ¯¡Ê£²Ç¯¡Ë¤ÎPG¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±£±£³Ê¬¤Ë¥â¡¼¥ë¤«¤é¥È¥é¥¤¤òÃ¥¤Ã¤ÆºÆÅÙµÕÅ¾¡£Æ±£²£³Ê¬¤Ë¤âÆ±¤¸·Á¤«¤é¥È¥é¥¤¤òµÏ¿¤·¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï£±·î£±Æü¡¢¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¤È¤Î£³²óÀï¡Ê²Ö±àÂè£±¡Ë¤ËÎ×¤à¡£ÂçÅç½ß»Ë´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¤âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£Âè£±¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ¥·¡¼¥É¹»¤òÅÝ¤·¤Æ¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ïº£Âç²ñ¤ËÆþ¤ë»þ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤ËÌÜÀþ¤òÀè¤Ø¸þ¤±¤¿¡£