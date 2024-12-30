¹â¹»À¸£Ö£±£¸ºÐ¡¦µÜºêÍ§²Ö¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡ÖÂîµå¤È¥Æ¥Ë¥¹¤Î´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¡×¡Ä¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁí¹ç
¢¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¡Á´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÉðÂ¢Ìî¤Î¿¹Áí¹ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥é¥¶¡Ë
¡¡½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£²£°£²£²Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿£±£¸ºÐ¤ÎµÜºêÍ§²Ö¡Ê»³¸ý¡¦Ìø°æ¾¦¹©¹â£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢Ê¿À®°Ê¹ß¤Ç¤ÏµÜÂ¼°¦»Ò¡¢±ü¸¶´õË¾¡¢»³¸ý°«¤ËÂ³¤¯£´¿ÍÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·è¾¡¤Ç¿ÎÊ¿ºÚ·î¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ò£²£±¡½£±£¸¡¢£²£±¡½£±£´¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÂà¤±¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¶ÛÄ¥¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤Æ»î¹çÁ°¤ÏÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÄü¤á¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤áÀÚ¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉñÂæ¡£¡Ê±ü¸¶¤È»³¸ý¤Ï¡ËÆ´¤ì¤ÎÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£Æ±¤¸·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£Âè£±¥²¡¼¥à¡Ê£Ç¡Ë¤Ï£±£°¡½£±£±¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ë·è¤á¤ë¤È¡¢£²Ï¢Â³¡££±£¶¡½£±£´¤Ç¤ÏÁê¼ê¤Î±ü¤Ø¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Ó¥Ç¥ªÈ½Äê¤òÍ×µá¡£Ìó£µÊ¬´Ö¤ÎÈ½Äê¤Î·ë²Ì¡¢¥Î¡¼¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¡¢¥²¡¼¥à¥«¥¦¥ó¥È¤ò°®¤ë¤È¡¢¾å¤«¤é¥¯¥í¥¹¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤¿¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ò½Ð¤·¡¢¥²¡¼¥à¤òÀè¼è¡£Âè£²£Ç¤Ï½øÈ×¤Ë£³Ï¢Â³¼ºÅÀ¤âÀºÅÙ¤Î¹â¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¡¢£±£´¡½£±£²¤Ç¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÁ°¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç´¤ëÁê¼ê¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¸ºÐ¤Î¿·À±¤ÏÍÄ¤¤º¢¤ËÂîµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Êì¤¬¡Ö¥Æ¥Ë¥¹¤Ï¤É¤¦¡©¡¡¡×¤È¸¡Æ¤¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢´Ö¤ò¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Ê¤òÁª¤ó¤À¡Ë¡×¡£¶¥µ»¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï±¿Ì¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ³Ø£±Ç¯¤Ç»³¸ý¡¦Ìø°æ»Ô¤Ë°Ü¤ê¡¢Ãæ¹â¤ÏÌø°æ¾¦¹©¤ÎÃÝ¸÷Í£»ê´ÆÆÄ¤Î»ØÆ³¤ò¶Ä¤®¡¢¥á¥¥á¥¤ÈÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿¡£¹â¹»£±Ç¯¤Î£²£²Ç¯¤ËÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¤ÇÆüËÜÀª£´¿ÍÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¡£±ü¸¶¡¢»³¸ý¤é¤ËÂ³¤¯²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤òÅ¾Àï¤·¡¢£¹·î¤ÎÃæ¹ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼£±£°£°£°¡Ë¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý¤ò£²¡½£°¤ÇÇË¤Ã¤Æ·è¾¡¤òÀï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤½¤³¤«¤é¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÉý¤â¹¤¬¤Ã¤¿¡×¤ÈÈôÌö¤Î·Àµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¡¼¥È¤òÎ¥¤ì¤ì¤Ð¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¤¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¹¥¤¤Ê¶µ²Ê¤ÏÈþ½Ñ¡¢¶ì¼ê¤Ê¶µ²Ê¤Ï¿ô³Ø¡£¹â¹»ºÇ¸å¤ÎÅßµÙ¤ß¤â¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç½ª¤ï¤ë¡£¡Öº£Æü¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ·¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¡Ê£±¤ÄÀèÇÚ¤Î¡ËÅÄ¸ý¡Ê¿¿ºÌ¡Ë¤µ¤ó¤È¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜÁí¹ç¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ê¡¢£²£¸Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¡£Í¥¾¡¸å¡¢Â¿¤¯¤¬Ëä¤Þ¤ëµÒÀÊ¤Ø¡Ö¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ç¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯£±·î£¹Æü³«Ëë¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¦¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éºÆ¤ÓÁö¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¢¡µÜºêÍ§²Ö¡Ê¤ß¤ä¤¶¤¡¦¤È¤â¤«¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£¸·î£±£·Æü¡¢Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££±£¸ºÐ¡£Êì¤Î±Æ¶Á¤Ç£¶ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¡£Ãæ³Ø£±Ç¯¤Ç»³¸ý¡¦Ìø°æ»Ô¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¡¢Ìø°æÃæ£³Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñÍ¥¾¡¡£Ìø°æ¾¦¹©¤Ë¿Ê¤ß¡¢£²£²Ç¯¤ÎÀ¤³¦¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÆ±¼ïÌÜ¤ÇÏ¢ÇÆÃ£À®¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤â»²Àï¤·¡¢º£½Õ¤Ë¥ª¥ë¥ì¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÍ¥¾¡¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯¤ÏÆüËÜÀª£²ÈÖ¼ê¤Î£±£²°Ì¡Ê°úÂà¤ÎÂçËÙºÌ¤µ¤ó¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë¡£¹¥¤¤Ê¿§¤ÏÎÐ¡££±£¶£´¥»¥ó¥Á¡£
¡¡¢¡¼ç¤Ê¹â¹»À¸¤ÎÁ´ÆüËÜ½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹½÷²¦
¢§£±£¹£¶£°Ç¯¡¡µÌÈþÃÒ»Ò¡ÊÉÙ»³¡¦¹â²¬½÷¹â£³Ç¯¡Ë
¢§£¸£¹Ç¯¡¡µÜÂ¼°¦»Ò¡Ê·§ËÜÃæ±û½÷¹â£³Ç¯¡Ë
¢§£²£°£±£±Ç¯¡¡±ü¸¶´õË¾¡Êºë¶Ì¡¦ÂçµÜÅì¹â£²Ç¯¡Ë
¢§£±£´Ç¯¡¡»³¸ý°«¡¡¡ÊÊ¡°æ¡¦¾¡»³¹â£²Ç¯¡Ë
¢§£²£´Ç¯¡¡µÜºêÍ§²Ö¡¡¡Ê»³¸ý¡¦Ìø°æ¾¦¹©¹â£³Ç¯¡Ë