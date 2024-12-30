¡¡¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï30Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÎDF¸ÓÅÄÍµÂÀÏº(28)¤¬2025¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢´ü´ÖÃæ¤ÏÅìµþV¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

¡¡¸ÓÅÄ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç²£ÉÍFC¡¢¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢ÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÅìµþV¤Ø²ÃÆþ¡£J1¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï1»î¹ç¤Ç2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£

°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥È

¡üDF¸ÓÅÄÍµÂÀÏº

(¤Ï¤«¤Þ¤¿¡¦¤æ¤¦¤¿¤í¤¦)

¢£À¸Ç¯·îÆü

1996Ç¯6·î24Æü(28ºÐ)

¢£½Ð¿ÈÃÏ

ÀÅ²¬¸©

¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å

183cm/77kg

¢£·ÐÎò

ÉÍ¾¾ÇòÏÆ¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ-ÈØÅÄU-15-ÉÍ¾¾³«À¿´Û¹â-ÌÀ¼£Âç-²£ÉÍFC-ÈØÅÄ-ÂçµÜ-ÈØÅÄ-ÂçµÜ-ÅìµþV

¢£½Ð¾ìÎò

J1¥ê¡¼¥°:63»î¹ç2ÆÀÅÀ

J2¥ê¡¼¥°:60»î¹ç7ÆÀÅÀ

¥«¥Ã¥×Àï:9»î¹ç

Å·¹ÄÇÕ:6»î¹ç2ÆÀÅÀ

¢£¥³¥á¥ó¥È

¢¦·§ËÜ

¡Ö³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ!¤³¤ÎÅÙ¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤·¤Æ¤­¤¿¸ÓÅÄÍµÂÀÏº¤Ç¤¹¡£

¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤ó´î¤Ó¹ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!

É¬¤ºJ1¾º³Ê¤·¤Þ¤·¤ç¤¦!¡×

¢¦ÅìµþV

¡Ö¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ç²á¤´¤·¤¿1Ç¯´Ö¡£

ËÍ¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï¾å¼ê¤¯ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Áª¼êÃ£¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢ËÍ¤ÏÂç¤­¤¯À®Ä¹½ÐÍè¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹!

¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¤ò·§ËÜ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£

±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î¹¹¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹!¡×