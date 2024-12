À¸¤Ï¤Á¤ß¤Ä¤Î¥¯¥ì¡¼¥×¤¬ÀäÉÊ¡ª ¥¯¥ì¡¼¥×¡ß¤ª¼ò¤ÎÌë¥«¥Õ¥§¤¬¿·¤·¤¤¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦ºùÌÚÄ®¡Ë

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は桜木町にオープンしたクレープリー。オーダーごとに焼き上げる、こだわりのオーガニッククレープとお酒が楽しめるお店です。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

クレープリー野毛のクマさん(神奈川・桜木町)

目印は「汐汲坂のクレープ屋さん 桜木町店」 出典:junjun Yokohamaさん

2024年10月2日、桜木町駅から徒歩約5分のところに「クレープリー野毛のクマさん」がオープンしました。元町の人気店「汐汲坂のクレープ屋さん」がプロデュースする新店舗です。

お店の入り口は、系列店「汐汲坂のクレープ屋さん 桜木町店」の店舗脇通路を奥に進んだ同建物内。手前のクレープ店が閉店する18時から営業を行う夜カフェです。

横丁に入った後は提灯が目印 出典:junjun Yokohamaさん

入り口では、オーナー考案のオリジナルキャラクター「野毛のクマさん」が描かれた提灯がお出迎えをしてくれます。

オーナーは「汐汲坂のクレープ屋さん」の代表であり、元町店に併設する美容室「TERRACE GRACE」の代表でもある横浜出身の荻原俊秀さん。「こだわりのクレープをカフェスタイルで楽しんでもらいたい」「お酒を飲んだ〆にクレープを楽しんでもらいたい」との思いから、夜営業のカフェをオープンさせました。

パリパリとモチモチを楽しめる焼きたての生地 出典:Yono77さん

オーガニックなクレープ生地は、注文ごとに焼き上げています。できたての香ばしさと、パリパリもっちり食感を楽しめるクレープです。

生はちみつがずらり 出典:noge_mitsuyoshi2021さん

おすすめは、生はちみつ専門店「MYHONEY」のアカシアはちみつをたっぷりのせた「生はちみつのクレープ」1,180円。酵素と栄養素を豊富に含んだ天然非加熱のハンガリー産はちみつは、国内に僅か2%しか流通していない希少なはちみつです。

このクレープの生みの親であるディレクターの小菅さんは、有名店カフェの店長を経て、独自でメニューとレシピを開発しました。

食事系クレープ「定番ももハムのコンプレット」1,280円 出典:noge_mitsuyoshi2021さん

もちろんお酒とも合う甘くないクレープも取りそろえています。「定番ももハムのコンプレット」1,280円は、卵とハム、チーズが入った定番メニュー。とろとろのチーズが食欲をそそるクレープは、お酒のおつまみにももってこいです。

また、クレープの種類によってはテイクアウトができるものもありますよ。

アルコール度数の高めの「カルヴァドスシードル」1,280円 出典:noge_mitsuyoshi2021さん

夜カフェなので、お酒のラインアップも豊富です。ビールやワイン、ウイスキーのほか、生はちみつを使用したレモンサワーやオリジナルクラフトコーラサワーなど、ここでしか味わえないお酒も。また、フルーツを使用したスパークリングワイン「シードル」は常時10種類をそろえています。

店内 出典:れち43414さん

昔の住宅をリノベーションした店内は、はちみつが大好きなクマさんのお家をイメージしたそうで、木を基調とした温かみあふれる内装が特徴です。

2階にある半個室(要予約) 出典:shun_921sさん

座席は1階と2階を合わせて16席。ゆっくり過ごせるソファー席や2階には半個室もあり、デートや女子会にもぴったりです。お酒のおともにも飲んだ後にも、夜カフェでクレープなんておしゃれで新しいですね!

食べログレビュアーのコメント

「シャンティクリーム」300円をトッピング 出典:はち兵衛さん

『・定番ももハムのコンプレット\1280

迷ったらコレ!とろとろチーズとハムの相性抜群、そしてお酒ともめちゃ合います

”汐汲坂のクレープ屋さん”から生まれた生はちみつのオーガニッククレープ

・生はちみつバター \1180

〈生はちみつ専門店MYHONEY〉の天然・非加熱アカシアはちみつをたっぷり使った贅沢な逸品!

+★シャンティクリーム★ \300

生はちみつとの奇跡的マリアージュ

泡のような軽い食感、素晴らしい

このクリームにハマってしまった

たっぷりのっているけど軽いので食べやすい

今回は作っている所見学させていただきましたがめっちゃ香り良くて生地と具材が見事にマッチしていて一口食べるとまた一口すぐに食べたくなります️

ドリンク・アルコールメニューも豊富で夜カフェですので、

野毛で飲んだ後の〆にラーメンではなく甘いもの

次回野毛で飲んだ時は、これ一度やってみたい』(shun_921sさん)

彩り鮮やかな「季節のフルーツサラダクレープ」1,580円 出典:noge_mitsuyoshi2021さん

『額縁に入った手書きの絵から、インテリアの一つ一つまでこだわり、まさに野毛のクマさんが大好きなハチミツのかかった1番人気のクレープを食べてるような雰囲気!

●生はちみつバター 1180円

シャンティクリーム 300円

●季節のフルーツサラダクレープ 1580円

●定番ももハムのコンプレット 1280円

●カルヴァドス 1280円

甘いもの好きなので最高の「生はちみつバター」で、生地も美味しく何より砂糖を一切使用してないところか素晴らしい!ボリュームもありますが、何枚でも食べれる美味しさ!シャンティクリームのせは+300円ですが、絶対オススメ!

甘いクレープだけではなく、主食やお酒のおつまみ的に食べるクレープもあるので、野毛飲みの一軒や、〆パフェ的にも利用できるのが嬉しいね!

ソフトドリンクはもちろん、アルコールもありますが、なかでもりんごのお酒「シードル」にこだわっていて、常時10種ほどあり今回飲んだ「カルヴァドス」が今まで飲んだシードルで1番の好み!アルコール度も高く美味しい!

野毛の隠れ家的なカフェに是非行ってみて!』(noge_mitsuyoshi2021さん)

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆クレープリー野毛のクマさん住所 : 神奈川県横浜市中区野毛町3-122TEL : 090-2466-0596

文:斎藤亜希

