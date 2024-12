Superflyが、自身初となるカバーアルバムを2025年春にリリースすることを発表した。今年4月4日、デビュー満17年を迎えたSuperflyがデビュー記念日当日にカバー企画を立ち上げた。「Superflyと涙旅」と題して、日本の男性アーティストの楽曲の中で、言葉にできない想いや胸に秘めた記憶、「あの曲が流れると、なぜか泣けてくる」──そんな心に刻まれる曲とあわせて“泣けたエピソード”を募集してきた。

リリース情報

2025年春発売



収録曲(五十音順)

「たしかなこと」小田和正

「SISTER」back number

「Wherever you are」ONE OK ROCK 他

全10曲

全国ホールツアー情報

<Superfly Hall Tour 2025>

08月31日(日) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru開場17:00/開演18:00

09月07日(日) 兵庫・神戸国際会館開場17:00/開演18:00

09月12日(金) 宮城・仙台サンプラザ開場18:00/開演19:00

09月16日(火) 大阪・フェスティバルホール開場18:00/開演19:00

09月17日(水) 大阪・フェスティバルホール開場18:00/開演19:00

09月23日(火•祝) 愛媛・愛媛県県民文化会館開場16:00/開演17:00

09月27日(土) 広島・広島文化学園HGBホール開場16:00/開演17:00

10月01日(水) 愛知・愛知芸術劇場開場18:00/開演19:00

10月02日(火) 愛知・愛知芸術劇場開場18:00/開演19:00

10月18日(土) 新潟・新潟県民会館開場16:00/開演17:00

10月26日(日) 福岡・福岡サンパレス開場16:00/開演17:00

11月05日(水) 東京・東京ガーデンシアター開場18:00/開演19:00

11月06日(木) 東京・東京ガーデンシアター開場18:00/開演19:00



◆チケット料金:

指定席 :¥8,900(税込)

ファミリー席 大人:¥8,900(税込)

ファミリー席 お子様:¥4,500(税込)



◆購入制限:

※お一人様4枚まで/複数公演申込可/3歳未満入場不可・3歳以上有料



◆チケット受付スケジュール:

FCスタンダード会員先行:12/30(月)12:00〜1/20(月)23:59 ※最速先行



◆クレジット

企画:44 CARAT

制作:44 CARAT/HANDS ON ENTERTAINMENT

後援:UNIVERSAL MUSIC/フジパシフィックミュージック



ツアー詳細はこちら:

https://www.superfly-web.com/particular/tour2025/

淋しい、悲しい、悔しい涙だけでなく、嬉しい、楽しい、大笑いの涙も、全ての“あなたの涙”をテーマにしたエピソード募集で集まったそれぞれの想いと共に、その大切な曲をSuperflyがカバーし届けていくという企画だ。このカバー企画「Superflyと涙旅」で寄せられた無数の“涙”のエピソードすべてにSuperflyが目を通し、それぞれのかけがえのない物語と大切な曲たちにSuperflyの歌声を添えて、2025年春にカバーアルバムとして届けてくれる。カバーアルバムには、小田和正「たしかなこと」、back number「SISTER」、ONE OK ROCK「Wherever you are」など全10曲が収録される。どのような曲が収録されるのか、どのような物語が込められているのか、どのようなアルバムになるのか、ぜひ続報を楽しみにしておきたい。そして、夏からは全国ホールツアー<Superfly Hall Tour 2025>の開催も発表。Superflyにとって全国ホールツアーの開催は実に10年ぶり。8月31日(日)札幌文化芸術劇場hitaruを皮切りに、11月5日(水)、6日(木)の東京ガーデンシアターまで、全10ヶ所13公演を行う。ホールツアーの特設サイトもオープン。サイトには10年ぶりのホールツアーの開催に、Superfly 越智志帆は、「みんなに会いに行く、歌の旅に出ます。10年ぶりのホールツアー、どんな景色に出会えるかなとドキドキしています。みんなに会えるのが、今からとても楽しみです!」とコメントを寄せている。Superflyオフィシャルファンクラブ “Superconnection”のチケット最速先行も本日正午よりスタートしている。2024年を締めくくる大晦日の『NHK紅白歌合戦』出演から、来る2025年には自身初のカバーアルバムのリリースと10年ぶりとなるホールツアー、さらに2月16日(日)には東京ドームで開催される<ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜>への出演も発表。 すでに発表されている内容だけでもワクワクするが、これまで以上に精力的に活動していく2025年のSuperflyの活躍を楽しみにしたい。