Ê¿Æü¤â¹ÔÎóÉ¬»ê¤Î¿Íµ¤¤¦¤Ê¤®Å¹¤ò°¦ÃÎ¤ÇÈ¯¸«¡ª¡¡¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ö¤¦¤Ê´ÎÐ§¡×¤Ï8ÈøÊ¬¤Î´Î¾Æ¤¤¬¤Î¤ëìÔÂô
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô°ì¿§Ä®¤Î¤¦¤Ê¤®Å¹¡Ø¤¦¤Ê¤®¤Î·ó¸÷¡¡ËÜÅ¹¡Ù¤Ç¤¹¡£
°ì¿§¤ÇÍÜ±·¤«¤é²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë·ó¸÷¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¾±ÄÅ¹
°ì¿§¤ÇÍÜ±·¤«¤é²Ã¹©¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë·ó¸÷¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÄ¾±ÄÅ¹¡£ÎÁÍý¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÈÄó·ÈÀè¤ÎÍÜ±·ÃÓ¤«¤éÃÓÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿Ãæ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿»é¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤Âç¤¤Ê¤¦¤Ê¤®¡£
¾Æ¤¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¶¯²Ð¤Ç¾Ç¤²ÌÜ¤¬¤Ä¤¯À£Á°¤Þ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿È¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ÈÈé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¦¤Ê´ÎÐ§¡¡3300±ß
»Ý¤ß¤È¤È¤â¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ëÈé¤È¿È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë»é¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÐ§¤À¡£¿Íµ¤¤Ï8ÈøÊ¬¤Î´Î¾Æ¤¤¬¤Î¤ë¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¡Ö¤¦¤Ê´ÎÐ§¡×¡Ê3300±ß¡Ë¡£¿¼¤¤¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Î¾Æ¤¤È³÷¾Æ¤¤òÆ±»þ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
Å¹Ä¹¤Î²ÃÆ£Ä«Ìé¤µ¤ó¡Ö¿¦¿Í¤¬Ãº²Ð¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¤¦¤Ê¤®¤ÏÀäÉÊ¤Ç¤¹¡×
À¾Èø¡Ø¤¦¤Ê¤®¤Î·ó¸÷¡¡ËÜÅ¹¡Ù
¡Î½»½ê¡Ï°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô°ì¿§Ä®Æ£¹¾¼ØÃÓ30-3
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï0563-73-6688
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï11»þ¡Á14»þÈ¾¡Ê14»þLO¡Ë¡¢17»þ¡Á20»þ¡Ê19»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡Ï²Ð¡¡¢¨½Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï±Ä¶È¡¢ÍâÆüµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÌ¾Å´À¾ÈøÀþµÈÎÉµÈÅÄ±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç11Ê¬
¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö2025Ç¯1·î¹æ¤Ï¡ØËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡ÖÅìµþ±Ø¡×¡ÙÆÃ½¸
¼èºà¡¦»£±Æ¡¿±ÊÃ«Àµ¼ù
¢¨2024Ç¯8·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ä¤Ä¤Å¤¯¡Ö»³Íü¡¦ºë¶Ì¤Î¶Ë¾å¤¦¤Ê¤®3Áª¡ª¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êìÔÂô¤ÊÆüµ¢¤êÎ¹¹Ô¤Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ê¤ÌÌÄ´ººÂâ¤¬Åìµþ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢¤Á¤ç¤¤¤ÈìÔÂô¤ÊÆüµ¢¤êÎ¹¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤Ì¾Å¹¤ò¼Â¿©¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£