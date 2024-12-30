²ñ¼Ò¤ÇÅÜ¤é¤ì¡¢±¢¸ý¤òÃ¡¤«¤ì¤¦¤ÄÉÂ¤Ë¡Ä¡Ö¾Ð´é¤À¤±¤Ï¼è¤êÁ¶¤ï¤Ê¤¤ã¡×ËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼ç¿Í¸ø¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µìÍ§¤Î°ì¸À¤À¤Ã¤¿¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂÎºÛ¤ò¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤¿¡£·ë²Ì¡¢ÌÀ¤ë¤¯¾Ð´é¤Ç¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÇËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿¹ËÜ½ß»Î¤µ¤ó (@ihsuta3)¤Î¡ÖÉ½¾ð(¤«¤ª)¤Î¤Ê¤¤¿Í¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
¢£¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è
¡Ö¿´¤ËÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ç´èÄ¥¤ê²°¤Ê»Ò¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯À¤¤ÎÃæ¤¬¤È¤Æ¤âÃÏ¹ö¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¶¦´¶¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¿¹ËÜ½ß»Î¤µ¤ó¼«¿È¤Î¼ÂÂÎ¸³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿ô¥«·î¥¹¥é¥ó¥×¤¬Â³¤¡¢³¨¤âÌ¡²è¤âÉÁ¤±¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¦¤ÄÉÂ¤â°²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£»Å»ö¤ò¼¤á¤Æ¼Â²È¤ËÌá¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¾¯¤·²óÉü¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢10Ç¯Íè¤ÎÍ§¿Í¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òÁ´ÉôÅÇ¤½Ð¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÉÁ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡ÖÅÇ¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿Ì¡²è¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Åö½é¤ÏSNS¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤³¤¦¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«¿È¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤ÀËÜºî¡£¿¹ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶¦´¶¤Î¤ªÀ¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄº¤±¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤«¤³¤ÎÌ¡²è¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁ´°÷¤¬¡Ø¼«Ê¬¤òÄÉ¤¤¤Ä¤á¤¹¤®¤º¡¢¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌ¡²è¤Çµß¤ï¤ì¤¿¿Í¤¬°ì¿Í¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤âÊó¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¿¹ËÜ½ß»Î (@ihsuta3)