ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¡Ö¹õÈ±²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¤Ç¸«¤»¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¡¡¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³ー¥ë»£±Æ²ò¶Ø¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£12·î30¡¢31Æü¤ËÅìµþ¡¦¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè°ìÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ¹Ô¤¦¡Øayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2024-2025 ～I am ayu～¡Ù¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
»²¹Í¡§¡Ú²èÁü¡ÛÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¤Ç¸«¤»¤ëÈþ¤·¤¤²£´é¡Ö¹õÈ±²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
¡¡ÉÍºê¤Ï¡Ö¤¢¤ì°Ê¾å´èÄ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¡½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¤½¤¦¤¤Ã¤Ñ¤ê¸À¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢Á´¤Æ¤ò½Ð¤·¿Ô¤¯¤¹¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÀë¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜTA¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ÖÃæ¹ñ¸ø±é¤Î¤è¤¦¤Ë»äÃ£¤â»£±Æµö²Ä¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÀèÄø¤Þ¤Ç¿§¡¹¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¤ß»£±ÆOK¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈTA¡ÊÉÍºê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤Êó¹ð¡£²þ¤á¤Æ¡Ö¤³¤³½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤â¤¦°ìÅÙ½ñ¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Î¤ß¡Û»£±Æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÊÔÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤È¶¯À©Âà¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ²¼¤µ¤¤¤Þ¤»🙇¡ê️¡×¤ÈÇ°¤ò²¡¤·ÅÁ¤¨¤¿¡£¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È»Ñ¤ÎÉÍºê¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë¸þ¤±¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¥ê¥Ïー¥µ¥ë¤ËÄ©¤à»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÇ¸å¤ÎTA¥Ýー¥º¤Ë¤¤å¤ó¡×¡Ö¹õÈ±²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥³ー¥ë»£±ÆOK¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢µã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡¡ÌÀÆü²ñ¤¨¤ë¤Î¤Í¡¢¤¢¤æ¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤Í¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡áËÜ ¼ê¡Ë