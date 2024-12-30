¡ã¥¤¥é¤Ä¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥×¡©¡äÌ¼¤ÎÈà»á¤Ï¡Äµ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¡ªÍ×ÎÎ¤¬°¤¤¡ª¥É¥ó½¤¤¡ª¤Î»°Çï»Ò¡ÚÂè1ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¡Ê¥ä¥¹¥³¡Ë¤Ë¤ÏÌ¼¤¬2¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹½÷¤Î¥µ¥ä¥«¤Ï26ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¡£´ë¶È¤Î¸¦µæ½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÆ±¤¤Ç¯¤Î¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡½÷¤Î¥æ¥ê¤ÏÂç³Ø4Ç¯À¸¡£Èà»á¤Î¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤Ï28ºÐ¡¢²ñÏÃ¤â¹ÔÆ°¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤¹¡£Èà»á2¿Í¤Ï»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤È¤âÌÌ¼±¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤¤É¤³§¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¸«¤ë¤«¤é¤ËÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢¶õµ¤¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ë¡¢»ä¤Ï²ñ¤¦¤¿¤Ó¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤ì¤¾¤ìº¸±¦¤«¤é¾è¤ê¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ï¥µ¥ä¥«¤Î¸å¤í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ä¥«¤ÈÆ±¤¸¥É¥¢¤«¤é¾è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â²¿¤À¤«¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡£¿©»ö¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ï¤º¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£
¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤Ï²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ï²¿¤âÏÃ¤µ¤º¤Ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É²¿¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÀÊ¤ò¼è¤ë¤¿¤á°ìÂÀè¤Ë¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤¬·è¤·¤Æ°¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥æ¥ê¤ÎÈà»á¤Î¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤â¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ä¥«¤¬ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥ä¥«¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡Ö»ä¤¬À¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¥µ¥ä¥«¤â¤â¤¦26ºÐ¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò
¤½¤ì¤¾¤ìº¸±¦¤«¤é¾è¤ê¹þ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ï¥µ¥ä¥«¤Î¸å¤í¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥µ¥ä¥«¤ÈÆ±¤¸¥É¥¢¤«¤é¾è¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£À¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤â²¿¤À¤«¤·¤É¤í¤â¤É¤í¡£¿©»ö¤Î¤ªÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¼ÖÆâ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î²ñÏÃ¤¬¤Ï¤º¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡Ä¡Ä¡£
¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤Ï²ñÏÃ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ï²¿¤âÏÃ¤µ¤º¤Ë·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É²¿¤Ò¤È¤Ä¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤ªÅ¹¤Ç¤ÏÀÊ¤ò¼è¤ë¤¿¤á°ìÂÀè¤Ë¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡£
¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤¬·è¤·¤Æ°¤¤¿Í¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤±¤ì¤É¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¤¿¤Ó¥¤¥é¥¤¥é¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥æ¥ê¤ÎÈà»á¤Î¥·¥ó¥¸¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤â¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥ä¥«¤¬ÉÔØâ¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥µ¥ä¥«¤ÏÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤È¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ò¸«¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡Ö»ä¤¬À¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿´¶¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤±¤ì¤É¥µ¥ä¥«¤â¤â¤¦26ºÐ¡£º£¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¯¤ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¤¤Ä¤Å¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦ÅÏÊÕÂ¿³¨¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦°æ°Ë¥Æ¥ì»Ò