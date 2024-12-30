¥³¥È¥Ö¥¥ä¤è¤ê¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÎÜÀî¤Í¤®»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½·èÄê
¡Ú¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡Û
12·î30Æü È¯É½
12·î30Æü È¯É½
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦ÎÜÀî¤Í¤®»á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤ò12·î30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÏÎÜÀî¤Í¤®»á¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯12·î29Æü¡¢30Æü³«ºÅ¤Î¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þー¥±¥Ã¥È105¡×¤Ë¤ÆÆ±»á»²²Ã¤Î¥µー¥¯¥ë¿·´©¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
🪛¾¦ÉÊ²½È¯É½🪛- ¥³¥È¥Ö¥¥äÀëÅÁ (@kotobukiyas) December 30, 2024
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢VTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¤ÎÎÜÀî¤Í¤®¡Ê@negi_musya¡ËÀèÀ¸¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖŽÙŽ¶ŽÜŽÁŽ¬ŽÝ¡×¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤¬·èÄê¡ª
¿·´©¤ÎÉ½»æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤ËÎ©ÂÎ²½Í½Äê✨
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª#¥³¥È¥Ö¥¥ä pic.twitter.com/EeEa7LmALD
(C)ÎÜÀî¤Í¤®