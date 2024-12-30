ÆÁÅç¸©Æâ¤ÇÀº¿À¼À´µ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¤¿¶µ¿¦°÷¤Ï£³£¸¿Í¤È¤Ê¤ê£³Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã
ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤ÇÀº¿À¼À´µ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¤¿¶µ¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï38¿Í¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³Áý²Ã¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Ç¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤É¤ÎÀº¿À¼À´µ¤Î¤¿¤áµÙ¿¦¤·¤¿¶µ¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï38¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤Î35¿Í¤«¤é3¿ÍÁý¤¨¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï¾®³Ø¹»¤¬18¿Í¡¢Ãæ³Ø¹»¤¬2¿Í¡¢¹â¹»¤¬6¿Í¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤¬12¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï50Âå¤¬17¿Í¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç30Âå¤¬9¿Í¡¢40Âå¤¬7¿Í¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºòÇ¯ÅÙ¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤ÇÄ¨²ü¤Ê¤É¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¶µ¿¦°÷¤Î¿ô¤Ï25¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯ÅÙ¤«¤é11¿ÍÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÌõ¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ¨²üÌÈ¿¦¤¬1¿Í¡¢ÀÈÈºá¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëÄ¨²üÌÈ¿¦¤¬1¿Í¡¢²ü¹ð¤¬4¿Í¡¢·±¹ð¤¬19¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ë¤ª¤±¤ëÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£