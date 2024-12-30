¤â¤·¤«¤·¤Æ2025Ç¯¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥²¡¼¥àµ¡¤¬ÊÑ¤ï¤ëÇ¯¡×¤Ç¤¹¤«¡©
2024Ç¯¤Ï¥²¡¼¥àµ¡´ØÏ¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤ï¤µ¤âÂ¿¤¯Î®¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢Switch 2°Ê³°¤Ë¤â¡È²¿¤«¤¢¤ë¡É¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î¥²¡¼¥àµ¡´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëÆü¡×¤¬¶á¤¤Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Switch 2¤¬¤¯¤ë¤±¤É¡Ä¥½¥Ë¡¼¤â¤Ê¤ó¤«ºî¤Ã¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¡©
¼ÒÄ¹¤Î¸ÅÀî¤Ç¤¹¡£2015Ç¯3·î¤ËNintendo Switch¤ÎÂ¸ºß¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ËSwitch¤Î¸å·Ñµ¡¼ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òº£´üÃæ¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2024Ç¯¸åÈ¾¤ÎSwitch¥½¥Õ¥È¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëNintendo Direct¤ò6·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¸å·Ñµ¡¼ï¤ò°·¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸í²ò¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£- Ç¤Å·Æ²³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê´ë¶È¹Êó¡¦IR¡Ë (@NintendoCoLtd) May 7, 2024
º£Ç¯¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤Ê¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤È¤¤¤¦¤È¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬¡Öº£´üÃæ¤ËSwitch¤Î¸å·Ñµ¡¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤è¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤«¤±¤Æ¸Æ±þ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¡¢¡ÖSwitch 2¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Þ¤Ç¡£È¯É½»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2025Ç¯1·î¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸«²ò¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±½¤Þ¤È¤á¡ÛNintendo Switch 2¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ê12·î27Æü¹¹¿·¡Ë
Switch 2¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼ª¤Ë¤·¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥²¡¼¥à´ØÏ¢¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ÏSwitch 2¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¸þ¤«¤¦¤è¤¦¤ÊÊý¸þÀ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¡£PlayStation Portal¤È¤¤¤¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡ÖPS5¤Î¥²¡¼¥à¤ò¡ÈPS5¤Ê¤·¡É¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¡×¤Î¦Â¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¥½¥Ë¡¼¤Ï¿·¤·¤¤·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡ÊPS5¤Î¥²¡¼¥à¤¬¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡¢PS Portal¤È¤ÏÊÌ¤Î¥²¡¼¥àµ¡¡Ë¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥ï¥µ¤Þ¤Ç¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¸½¤¹¤ë¤Ê¤éPS5¤ÈSwitch 2¤ÇÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤¤¤¦¹½¿Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
Ž¢PlayStation PortalŽ£¤¬·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¡£PS5¤Ê¤·¤ÇPS5¤Î¥²¡¼¥à¤¬Í·¤Ù¤ëµ¡Ç½¤¬¤¤¿
¥½¥Ë¡¼¤«¤éÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥²¡¼¥àµ¡¡£¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤«
Ç¤Å·Æ²¤¬¡ÈÍ£°ìÌµÆó¡É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡Ö°ì²È¤Ë°ìÂæ¡×¤ò¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë
ºòº£¤Î¥²¡¼¥à¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Þ¤º»×¤¦¤Î¤¬¡¢¡ÖSwitch¤Ã¤ÆÇ¤Å·Æ²¤ÎÆÈ¼«¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¥ä¥Ð¤¤¤¯¤é¤¤¤ª¤â¤í¤¤¤è¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Ç¤Å·Æ²¤Ï¥²¡¼¥àµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥ª¡Ù¡Ø¥¼¥ë¥À¤ÎÅÁÀâ¡Ù¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤Ê¤É¡¢¼«ÎÏ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤òÊ£¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¼¥ë¥À¤òÍ·¤Ö¤¿¤á¡×¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¤òÍ·¤Ö¤¿¤á¡×¤ÇSwitch¤òÇã¤Ã¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎAAA¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¤È¤âÇ¤Å·Æ²¤ÏÀï¤¨¤ë¡£Switch 2¤¬¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¢¤ì¡¢¤½¤³¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤½¤¦¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢¥²¡¼¥à¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¥²¡¼¥àµ¡¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤â°ìÎ®¤Ç¤¹¡£º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤¹¤®¤Æ¸ÀµÚ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Nintendo Switch¤Ï·ÈÂÓµ¡¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¿ø¤¨ÃÖ¤µ¡¤Ë¤â¤Ê¤ì¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥²¡¼¥àµ¡¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ç¼ê¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÂç²èÌÌ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£1Âæ¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¤âÍ·¤Ö¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£Î¹Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò»È¤Ã¤Æ²ÈÂ²Á´°÷¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤â¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¡¦¥é¥¤¥È¥²¡¼¥Þ¡¼ÁØ¤â´¬¤¹þ¤àÎÏ¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Å·Æ²¤ÏWii¥ê¥â¥³¥ó¤Î»þÂå¤«¤é¡¢¤¤¤ä¤½¤â¤½¤â¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¤ò½Ð¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï´û¤Ë¡¢Àè¶îÅª¤Ç»Â¿·¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤«¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ÏSwitch¤Ë¤ª¤¤¤Æ´°Á´¤ËÃ£À®¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ž¢¥Ë¥ó¥Æ¥ó¥É¡¼¥¹¥¤¥Ã¥ÁŽ£¥ì¥Ó¥å¡¼¡§¡É¥²¡¼¥à¤òÍ·¤Ö¡É¤È¡É¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ö¡É¡£2¼ïÎà¤ÎÍ·¤ÓÊý¤ò¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ç¤¤ë¥²¡¼¥à¥Ï¡¼¥É¤Îµæ¶Ë¿Ê²½·Ï
2. ¿Íµ¤ºî¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¤É¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤·¤«¤·¤Æ¡Ä²ÝÂê¡©
¤Û¤«¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
PS¡¢Xbox¡¢Steam¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥²¡¼¥à¤Ï¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍÌ¾¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥¨¥ë¥Ç¥ó¥ê¥ó¥°¡Ù¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¡Ù¡£PS5¤ÇÍ·¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢PC¤ÇÍ·¤Ö¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤É¤ì¤òÁª¤ó¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤·¡£ÀìÇä¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°¤Ï¡Ö¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡×¨¡¨¡¥²¡¼¥àµ¡¤ÎË×¸ÄÀ²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢³Æ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¡ÊPS¡Ë¤Ë¤Ï¡ØThe Last of Us¡Ù¡Ø¥´¥Ã¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡ØHorizon¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¼«¼Ò¥¹¥¿¥¸¥ªºîÉÊ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£PlayStation VR2¤ÇÆÈ¼«¤ËVR¤ò³«Âó¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Steam¤ÏPC¥²¡¼¥Þ¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ËÄÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏSteam¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Ç¡¢VR¤Ë¤â¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÏÃÂêºî¡¦¿Íµ¤ºî¤òÍ·¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤á¤Î¥Ë¡¼¥º¤òËþ¤¿¤¹¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï²£ÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ä¤·¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤·¤Æ¡¢PS5¤Ë¤»¤èSteam¤Ë¤»¤è¡Ø¥Þ¥ê¥«¡¼¡Ù¤ÏÍ·¤Ù¤Þ¤»¤ó¡£
3.¡Ö¼¡¤Î¥½¥Ë¡¼¤Î·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Ï¡ÈPSP¤ÎºÆÍè¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡©
¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤«¤é¡¢¥½¥Ë¡¼¤¬¸«¤»¤¿¡Ö·ÈÂÓµ¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥ô¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
PlayStation¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÏºÇ¿·¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹ÀÇ½¤ÇºÇ¿·¥²¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¥Ï¡¼¥É¤È¥²¡¼¥àÂÎ¸³¤¬ÌÀ³Î¤ËÉ³ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¥½¥Ë¡¼¤é¤·¤µ¡£
¤½¤Î¥½¥Ë¡¼¤é¤·¤µ¤Ï¡¢¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
PlayStation¤Ë¤Ï»þÂå¤ËÂ¨¤·¤Æ¥ô¥¡¥ê¥¢¥ó¥È¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡Ê²è¼Á¤¬¤â¤Ã¤È¤¤¤¤Pro¤¬½Ð¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ºÇ¶á¤À¤ÈPS5 Pro¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ë¡¢´ðËÜÅª¤Ë¡ÖºÇ¿·À¤Âå¤Î¥²¡¼¥à¤¬Í·¤Ù¤ë¤Î¤Ï1¼ï¤À¤±¡×¡£°ÊÁ°¥½¥Ë¡¼¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿·ÈÂÓ¥²¡¼¥àµ¡¡ÖPlayStation Portable¡ÊPSP¡Ë¡×¤Ç¤ÏPS2¤Ê¤É¤È¤Ï¸ß´¹À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¡¼¥«¡¼¤¬Æ±¤¸¤Ç¤â¡¢°Â°×¤ËºÇ¿·À¤Âå¤Î¸ß´¹À¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡Ê¼«¼ÒÀ½ÉÊÆ±»Î¤Ç¥«¥Ë¥Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢º£¥½¥Ë¡¼¤¬»î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ×¤Ï¡ÖPS5¤Î¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯ÊÌ¼ï¤Î¥²¡¼¥àµ¡¡×Åª¤ÊÊý¸þÀ¡£¡ÖPS5¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢PS5¤Î¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯¥²¡¼¥àµ¡¡×¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Xbox¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡¢¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¡¢¤Ê¤é¤ÐPS5¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¡£
¡ÖPS5¡Ê¸½¹ÔºÇ¿·µ¡¡Ë¤Î¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯·ÈÂÓµ¡¡×¡¢¼Â¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
4.¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥»¥¬¤¬²¿¤«¤ä¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¿·¤·¤¤¥²¡¼¥àµ¡¤ò½ä¤ëÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤ò¸«¤»¤ë¡Ö¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¡×¤â¸½¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¤Ê¤É¤òÍÊ¤¹¤ë¥»¥¬¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥²¡¼¥à¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦ÊóÆ»¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥¬¤Î²«¶â´ü¤¬ºÆÍè¡© 2025Ç¯¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ
¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÎ¶¤¬Ç¡¤¯¡Ù¤ä¡Ø¥Ú¥ë¥½¥Ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¥¢¥È¥é¥¹¤Ï¥»¥¬¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡Ë¤Ï¥²¡¼¥àÇÛ¿®¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢Í·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇÛ¿®¼Ô¤¬ËèÆü¤É¤³¤«¤Ë¤Ï¤¤¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥»¥¬¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯ÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÃÆþ¤·¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤É¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤ºîÉÊ¤¬ºî¤ì¤ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤Ê¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Í·¤Ö´Ä¶¼«ÂÎ¤Ï¤â¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢¼«¼Ò¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò°Ï¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ºî¤Ã¤¿¥²¡¼¥à¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡£¥²¡¼¥àµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢Í¥¤ì¤¿¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤Û¤¦¤«¤é¿·¤·¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¥²¡¼¥àµ¡ÀïÁè¤ÇÇÔ¤ìµî¤Ã¤¿¥»¥¬¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤â¤·¤í¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
5. Steam¤ÎÌîË¾
¤Þ¤¿¡¢PC¸þ¤±¤Ë¥²¡¼¥à¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖSteam¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëValve¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¿¼¤¤¤¦¤ï¤µ¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¿ø¤¨ÃÖ¤¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤ò½Ð¤¹¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¤â¤·½Ð¤ë¤Ê¤é¡¢Steam¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¼¤ó¤ÖÍ·¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡Á¡£Valve¤ÏSteam Deck¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥É¥Ø¥ë¥ÉPC·¿¤ÎÃ¼Ëö¤ò´û¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¤¢¤ì¡© ¥½¥Ë¡¼¤¬¤â¤·¡ÖPS5¤Î¥²¡¼¥à¤¬Æ°¤¯·ÈÂÓµ¡¡×¤ò½Ð¤¹¤Ê¤é¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´Ø·¸À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
ÃÍÃÊ¤¬PS5¤äXbox¤è¤ê°Â¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤«¤Ê¤êÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í·¤Ù¤ë¼çÍ×¤Ê¥²¡¼¥à¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£
¿ø¤¨ÃÖ¤·¿Steam Deck¤ò³«È¯Ãæ¡© ¥²¡¼¥ß¥ó¥°PC¤Ê¤·¤ÇPC¥²¡¼¥à¤¹¤ë»þÂå¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿
6. ¡È°ì²È¤Ë°ìÂæ¡É¤¬Æñ¤·¤¤Ãæ¤Ç¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©
¥²¡¼¥à¤òÇã¤¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¤»þÂå¤Ç¤¹¡£¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤É¤ó¤É¤ó¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó¡ØFF¡Ù¤¬¥×¥ì¥¹¥Æ¤Ç¤·¤«Í·¤Ù¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤è¤ê¤â¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤·Ú¤ËÍ·¤Ó¤¿¤¤¥²¡¼¥à¤ÇÍ·¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï»îÎý¤Î¤È¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¥¡¥ß¡¦¥×¥ì¥¹¥Æ/¥µ¥¿¡¼¥óÅù¡¹¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¡ÖÆÃÄê¤Î¥²¡¼¥à¤¬ÆÃÄê¤Î¥²¡¼¥àµ¡¤Ç¤·¤«Æ°¤«¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¡×¡Ö¶¯¤¤¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÎÏ¤Ç¥Ï¡¼¥É¤âÇä¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¤È¤·¤Æ´°Á´¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
½¾ÍèÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤ÏÇ¤Å·Æ²¤À¤±¤Ã¤Ý¤¤¶õµ¤¤¬¡£¥Ï¡¼¥É¡¦¥²¡¼¥à¤ÎÎ¾Êý¤òºî¤ëÎÏ¤¬¥¹¥´¤¯¤Æ¡¢¼«¼Ò¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¼«¼Ò¥Ï¡¼¥É¤ò¸£°ú¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÈÏÇÏÍ¦¼¡Ïº¤ß¤¿¤¤¤Êµ¬³Ê³°´¶¡¢¹ëÏÓ¤¬²á¤®¤Þ¤¹¡£
¥½¥Ë¡¼¡ÊPS¡Ë¡¦Xbox¡ÊMicrosoft¡Ë¡¦Steam¡ÊPC¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í·¤Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¶¦ÄÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¸¤ã¤¢2025Ç¯¤Ë¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤¬ÇÆ¸¢¤ò¤È¤Ã¤Ægg¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤À¤È¡¢¤Û¤«¤Î¥²¡¼¥àµ¡/¥²¡¼¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à/¥²¡¼¥à¥á¡¼¥«¡¼¤¬²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£²¿¤«Æ°¤¤ò¸«¤»¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤â¤±¤Ã¤³¤¦¥Ç¥«¤á¤Î¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î¥²¡¼¥àµ¡»Ô¾ì¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÇã¤ï¤º¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¤È¡£º£¤Þ¤Ç¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢¿·¤·¤¤Æ°¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥²¡¼¥àµ¡¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢¥²¡¼¥à¤â¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú±½¤Þ¤È¤á¡ÛNintendo Switch 2¤Î¤¹¤Ù¤Æ¡£1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê¡Ê12·î27Æü¹¹¿·¡Ë