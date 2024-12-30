Åìµþ³ô¼°¡ÊÁ°°ú¤±¡Ë¡áÈ¿Íî¡¢¼çÎÏ¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ê¤É¤¬ÆðÄ´
¡¡£³£°ÆüÁ°°ú¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°±Ä¶ÈÆüÈæ£³£°£±±ß£´£¸Á¬°Â¤Î£³Ëü£¹£¹£·£¹±ß£¶£¸Á¬¤ÈÈ¿Íî¡£Á°¾ì¤Î¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÇäÇã¹â³µ»»¤Ï£·²¯£µ£¸£³£°Ëü³ô¡¢ÇäÇãÂå¶â³µ»»¤Ï£±Ãû£¶£±£·£¶²¯±ß¡£ÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£¸£³¡¢ÂÐ¤·¤ÆÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£·£¸£µ¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£·£´ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤ç¤¦Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¼çÎÏ³ôÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï£³£°£°±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î²¼¤²¤ò¤ß¤»¡¢Á°°ú¤±»þÅÀ¤Ç¥Õ¥·ÌÜ¤Î£´Ëü±ßÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¤Ê¤É¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò·ùµ¤¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÍ¢½Ð¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÈÌÇö¾¦¤¤¤ÇÁ°¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï£±Ãû£¶£°£°£°²¯±ßÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ø¤ÎÊª¿§¿Íµ¤¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÈÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤âÆðÄ´¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£Àîºê½Å¹©¶È¡ã7012¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤â°Â¤¤¡£¥»¥ì¥¹¡ã3696¡ä¤¬µÞÍî¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¡ã7201¡ä¤âÂçÉýÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬Äì·ø¤¯¡¢¾¦Á¥»°°æ¡ã9104¡ä¤Ê¤É³¤±¿Âç¼ê¤âÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Ó£È£É£Æ£Ô¡ã3697¡ä¤â¹â¤¤¡£¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¡ã4825¡ä¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¼ó°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥º¡ã3687¡ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ã3925¡ä¡¢¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ã3675¡ä¤Ê¤É¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó
¡¡¤¤ç¤¦Á°¾ì¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¼çÎÏ³ôÃæ¿´¤ËÍø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï£³£°£°±ß¤¢¤Þ¤ê¤Î²¼¤²¤ò¤ß¤»¡¢Á°°ú¤±»þÅÀ¤Ç¥Õ¥·ÌÜ¤Î£´Ëü±ßÂçÂæ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï£Î£Ù¥À¥¦¤Ê¤É¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬Â·¤Ã¤Æ²¼Íî¤·¤¿¡£ÊÆÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤ò·ùµ¤¤¹¤ë·Á¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê¤¬¤«¤µ¤ß¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Î²¼¤²¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÍ¢½Ð¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤Ø¤ÎÇä¤ê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á´ÈÌÇö¾¦¤¤¤ÇÁ°¾ì¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï£±Ãû£¶£°£°£°²¯±ßÂæ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤Ø¤ÎÊª¿§¿Íµ¤¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤ÈÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï¤Û¤ÜÆ±¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤ÏÇäÇãÂå¶â¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¡ã6857¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥£¥¹¥³¡ã6146¡ä¤âÆðÄ´¡£¥Õ¥¸¥¯¥é¡ã5803¡ä¤âÇä¤é¤ì¤¿¡£Àîºê½Å¹©¶È¡ã7012¡ä¤¬ÃÍ¤ò²¼¤²¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡ã9983¡ä¤â°Â¤¤¡£¥»¥ì¥¹¡ã3696¡ä¤¬µÞÍî¡¢Æü»º¼«Æ°¼Ö¡ã7201¡ä¤âÂçÉýÂ³Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢»°É©£Õ£Æ£Ê¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ëー¥×¡ã8306¡ä¤Ê¤É¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤¬Äì·ø¤¯¡¢¾¦Á¥»°°æ¡ã9104¡ä¤Ê¤É³¤±¿Âç¼ê¤âÇã¤¤¤¬Í¥Àª¡££Ó£È£É£Æ£Ô¡ã3697¡ä¤â¹â¤¤¡£¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º¡ã4825¡ä¤¬ÃÍ¾å¤¬¤êÎ¨¼ó°Ì¤ËÇã¤ï¤ì¡¢¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥º¡ã3687¡ä¡¢¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ã3925¡ä¡¢¥¯¥í¥¹¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ã3675¡ä¤Ê¤É¤âÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§£Í£É£Î£Ë£Á£Â£Õ¡¡£Ð£Ò£Å£Ó£Ó