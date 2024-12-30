¾ÅÆîMFÅÄÃæÁï¤¬¹Åç¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡ª¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ï12·î30Æü¡¢¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÎMFÅÄÃæÁï¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾ÅÆî¤ÎU-18½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯£¸·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯£¶·î¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤Ï33»î¹ç£µÆÀÅÀ¡¢ÄÌ»»¤Ç¤ÏJ£±¤Ç114»î¹ç£·ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê22ºÐ¤Ï¡¢¹Åç¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ÅÄÃæÁï¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤·¡¢¹Åç¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦È¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó£¶Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¯¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¾ÅÆî¤ÎU-18½Ð¿È¤ÎÅÄÃæ¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢22Ç¯£¸·î¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼£±Éô¤Î¥³¥ë¥È¥ì¥¤¥¯¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢23Ç¯£¶·î¤ËÉüµ¢¡£º£µ¨¤Ï33»î¹ç£µÆÀÅÀ¡¢ÄÌ»»¤Ç¤ÏJ£±¤Ç114»î¹ç£·ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê22ºÐ¤Ï¡¢¹Åç¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡¢¾®Ìî¿Æó¡¢Âçµ×ÊÝ²Å¿Í¡¢ÃæÂ¼·û¹ä¤é28Ì¾¤¬¸·Áª¤·¤¿¡ÖJÎòÂå¥Ù¥¹¥È11¡×¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ÅÆî¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡¢¤³¤¦È¯¿®¤·¤¿¡£
¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤Ï¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤ÇÌó£¶Ç¯´Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÄ´»Ò¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â»î¹ç¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÃÒ¤µ¤ó¡¢ÉÒ¤µ¤ó¡¢ÉÔËþ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¿®¤¸¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¥æ¡¼¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÃÛ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¥×¥í¤Ë¤â¤Ê¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡20ºÐ¤Î»þ¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬Á´¤¯³èÌö¤Ç¤¤º¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÄÌÍÑ¤»¤º¡¢¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤¬°ìÈÖ³Ú¤·¤¯°ìÈÖ¼«Ê¬¤ò½Ð¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï³¤³°¤Ç³èÌö¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡¢³èÌö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜ²»¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¾¡¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤¿¤¯¤µ¤óÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¤³¤ÎÁªÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¿¤Î¤·¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¶¯¤¤·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿·Å·ÃÏ¤ËÉë¤¯¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô