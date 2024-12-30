¹á¼è¿µ¸ã¡õ²°ÉßÍµÀ¯¡õMEGUMI¤¬¥ª¥¸¥µ¥ó·Ý¿Í¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤Ë´¶Æ°¡ª¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£²òÅú¼Ô¤¬¡È¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡Ù2025Ç¯1·î2Æü¤ËOA¡ª
¹á¼è¿µ¸ã¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿·½ÕÆÃÈÖ¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡Ù¤¬¡¢2025Ç¯1·î2Æü23»þ59Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤È²òÅú¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡Ù¤Ï¡Ö¸½ÃÏ¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º¡×¤òÆÍÇ¡½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤Àµ²ò¤òµá¤á¤Æ¡Ö¸½ÃÏ¡×¤ËÄ¾¹Ô¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Àµ²ò¤òÃµ¤·½Ð¤¹¿·´¶³Ð¤Î¡È¥¢¥Ê¥í¥°¤¹¤®¤ë¡É¥¯¥¤¥º¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
MC¤Î¹á¼è¤È¡¢²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡õMEGUMI¤Î°Û¿§¤Î¥È¥ê¥ª¤¬¥í¥±VTR¤ò¸«ÆÏ¤±¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î²òÅú¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿3¿Í¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡ÖÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤Ö¤ê¤òÂçÀä»¿¡£ÊüÁ÷¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤È¤¦¡£
(C)ytv
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡Ù
2025Ç¯
01/02¡ÊÌÚ¡Ë23:59～
¢¨ÊüÁ÷¸åTVer¤Ë¤ÆÇÛ¿®
MC¡§¹á¼è¿µ¸ã
¿Ê¹Ô¡§²°ÉßÍµÀ¯¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡Ë¡¢MEGUMI
¢£¡ÚÂè1Ìä¡Û¤ªÀµ·î¤ÎÎ¹¹ÔÀè¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¡£¤³¤ÎÅç¤Ë½»¤à¤È¤¤¤¦¡ÈÀø¿åÌ±Â²¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ¨ÏÓ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤¬³¤¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÊõÊª¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¡©
ÆÍÇ¡ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿²òÅúÀÊ¡£¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥°»Õ¾¢¤³¤È¡¢¥¹¥Ôー¥É¥ï¥´¥ó°æ¸ÍÅÄ½á¡£°æ¸ÍÅÄ¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ÖÅç¤Ë½»¤à¡ÈÀø¿åÌ±Â²¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÀ¨ÏÓ¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤¬³¤¤ÎÃæ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÊõÊª¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¡©¡×¡£°æ¸ÍÅÄ¤ÏÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¡Ö¤³¤ì²¿¡Ä¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÅÁÀâ¤Î»°¤ÄËô¤ÎÁä¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖÀµ²ò¤Ï¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¡ª¡×¤È¥¯¥¤¥º¤ÎÅú¤¨¤òµá¤á¡¢¸½ÃÏ¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥»¥ÖÅç¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ÎÄì¤òÄ¹»þ´Ö¼«Í³¼«ºß¤ËÆ°¤²ó¤ëÀø¿åÌ±Â²¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾ï¿Í¤Ç¤ÏÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤³¤¤ÎÄì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÊõÊª¤È¤Ï¡Ä!?
°æ¸ÍÅÄ¤ÏÍâÄ«8»þ¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Ø¸þ¤±¤Æ½ÐÈ¯¡£¥»¥ÖÅç¤ËÅþÃå¤·¡¢ÃÏ¸µÌ±¤ËÊ¹¤¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Àø¿åÌ±Â²¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡È¥Ð¥¸¥ã¥¦Â²¡É¤ÈÈ½ÌÀ¡£¾ðÊó¤ò½¸¤á¡¢¤Ä¤¤¤Ë½ÐÂê¤«¤é21»þ´Ö¸å¡¢Àø¿åÌ±Â²¡¦¥Ð¥¸¥ã¥¦Â²¤òÈ¯¸«¡£°æ¸ÍÅÄ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¸¦½¤¼Ô¤¿¤Á¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¥Ð¥¸¥ã¥¦Â²¤ÎÀø¿åÇ½ÎÏ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢³Í¤Ã¤¿µû¤ò¿¶Éñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢°æ¸ÍÅÄ¤Ï¥Ð¥¸¥ã¥¦Â²¤ÎÂ¼¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤³¤Ç¥Ð¥¸¥ã¥¦Â²No.1¤Î¥Ï¥ó¥¿ー¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¹á¼è¡¢²°Éß¡¢MEGUMI¤¬»×¤ï¤º¡Ö°æ¸ÍÅÄ¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î´Ñ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡¢°æ¸ÍÅÄ¤¬¸½ÃÏ¤ÇÃµ¤·Åö¤Æ¤¿¥¯¥¤¥º¤ÎÀµ²ò¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£¡ÚÂè2Ìä¡Û¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò´¥¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë²¿²ó¾è¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ä«4»þÈ¾¡£²òÅúÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¥¦¥©ー¥¥ó¥°ÎëÌÚQÂÀÏº¡£½ÐÂê¤«¤éÁá¤á¤Ë¥ª¥Á¡áÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ë¥¯¥¤¥º¡ÖÁá¥ª¥Á¥¯¥¤¥º¡×¤È¤·¤ÆQÂÀÏº¤Ë½ÐÂê¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ï¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ò´¥¤«¤¹¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¤Ë²¿²ó¾è¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡£
Ä«4»þÈ¾¤ËÆÍÇ¡½Ð¤µ¤ì¤¿ÌäÂê¤Ëº®Íð¤·¤¿QÂÀÏº¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È°ì²óÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡Ö5²ó¡ª¡×¤È²òÅú¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Àµ²ò¤Ï¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¡£
QÂÀÏº¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½ÃÏ¤ØÄ¾¹Ô¡£½ÐÂê¤«¤é3»þ´Ö¸å¡¢ÉÙ»ÎµÞ¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¤ËÅþÃå¡£È±¤ò´¥¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¡¢4¤Ä¤Î¥®¥Í¥¹µÏ¿¤ò»ý¤ÄºÇ¶¯¥¸¥§¥Ã¥È¥³ー¥¹¥¿ー¡ÖFUJIYAMA¡×¡£ÀìÌç²È¤Î·×»»¤Ç¤Ï¡Ö3²ó¤Ç¤¤¤¤¡×¤ÈÊ¹¤°Â¿´¤¹¤ëQÂÀÏº¡£¤½¤Î¾ì¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤òÇ¨¤é¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¥É¥é¥¤¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¤¤¶¾è¼Ö¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¤Ï¡Ä!?
¢£¡ÚÂè3Ìä¡ÛÆüËÜ°ì¹â¤¤¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡È»³¼êÀþ¤Î±ØÌ¾¡É¤òÅìµþ±Ø¤«¤é½ç¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Íî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î±Ø¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
²òÅúÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÄ¹È±¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤¢¤Î·Ý¿Í¡É¡£¤½¤ó¤Ê²òÅú¼Ô¤Ë¤³¤ó¤ÊÌäÂê¤ò½ÐÂê¡£¡ÖÆüËÜ°ì¹â¤¤¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç¡È»³¼êÀþ¤Î±ØÌ¾¡É¤òÅìµþ±Ø¤«¤é½ç¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Íî¤Á¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î±Ø¤Þ¤Ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Î¡È¸½ÃÏ¡É¤Ï´ôÉì¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ´ôÉì¤ÎÆüËÜ°ì¹â¤¤¥Ð¥ó¥¸ー¥¸¥ã¥ó¥×¤ØÄ¾¹Ô¤¹¤ë¡£
¸½ÃÏ¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥ë65³¬¤Î¹â¤µ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤¢¤Þ¤ê¤Î¹â¤µ¤Ë¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¿¬¹þ¤ß¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¥Ä¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²á¹ó¤Ê¥í¥±¤Ë¶ÃØ³¡£¤½¤Î·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤Ë¡Ä!?
¢£¡ÚÂè4Ìä¡ÛÆüËÜ°ì¿¼¤¤°æ¸Í¤ÎÄì¤ËÌ²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Ä«6»þ¡¢²òÅúÀÊ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Ç¥Ë¥¹¿¢Ìî¹ÔÍº¡£²°Éß¤ÎÆ±´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¿¢Ìî¤ËÆÍÇ¡½ÐÂê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿¼¤¤°æ¸Í¤ÎÄì¤ËÌ²¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¤¤¨¤Ð²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¡£ÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¿¢Ìî¤Ï¡ÖTV¥·¥çー¡©¡¡¤½¤ì¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçº®Íð¡£¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö³¤Â±¤È¤«¤¬»Ä¤·¤¿ÊõÀÐ¡×¤È²òÅú¡£Àµ²ò¤Ï¡Ä¸½ÃÏ¤Ç¡£
¡Ö¤Û¤ó¤Þ²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ª¡×¤Èº®Íð¤¹¤ë¿¢Ìî¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¸½ÃÏ¤Î¹áÀî¤ØÄ¾¹Ô¡£½ÐÂê¤«¤é5»þ´Ö¸å¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¡£¹¾¸Í»þÂå½é´ü¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÆüËÜ°ì¿¼¤¤°æ¸Í¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤â¤Á¤í¤óÄì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î°æ¸Í¤Ë¤ÏÄì¤Ë¿Í¹ü¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£°æ¸Í¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿¦°÷´Þ¤á¡¢Ã¯¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Äì¤Ø¾®·¿¥«¥á¥é¤ÇÀøÆþ¡£ÆüËÜ°ì¿¼¤¤°æ¸Í¤ÎÄì¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡Ä!?
¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ytv.co.jp/seikaiwa-genchi/
¡ØÀµ²ò¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¡ÙTVer¥Úー¥¸
https://tver.jp/series/srn7r2jxz6