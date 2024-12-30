²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬½é¤Î2·åÆÀÅÀ¡ªNBA¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»Ä¤ê25»î¹ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ
¡¡¡þNBA¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º106¡¼130¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê2024Ç¯12·î29Æü¡¡¥Ú¥¤¥³¥à¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡NBA¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¡Ê23¡Ë¤¬29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥À¡¼Àï¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢3P¥·¥å¡¼¥È2ËÜ´Þ¤à10ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¡¼¥à¤Ï´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤ÎËÜµòÃÏ¥Í¥Ã¥ÄÀï°ÊÍè¡¢NBA¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿²ÏÂ¼¡£ÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¤òµö¤¹Ãæ¤ÇºÇ½ªQ»Ä¤ê11Ê¬1ÉÃ¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢NBA¤Ç¤Ï½é¤Î2·åÆÀÅÀ¤È¤Ê¤ë2ËÜ¤Î3P¥·¥å¡¼¥È¤ò´Þ¤à10ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡²ÏÂ¼¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤òµÏ¿¤·¤¿¡£NBAºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë11Ê¬1ÉÃ½Ð¾ì¡£NBA¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤Î10ÆÀÅÀ3¥¢¥·¥¹¥È3¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¡£¥·¥å¡¼¥È¤Ï5ËÜ»îÅê¤Ç4ËÜÀ®¸ù¡£FGÀ®¸ùÎ¨¤Ï80¡ó¡£3P¥·¥å¡¼¥È¤Ï3ËÜ»îÅê¤Ç2ËÜÀ®¸ù¡£3PÀ®¸ùÎ¨¤Ï66.7¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2WAY·ÀÌóÁª¼ê¤Ï¡¢NBA¤Î»î¹ç¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏºÇÂç50»î¹ç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2WAY·ÀÌó¤Î²ÏÂ¼¤Ï³«ËëÀï¤«¤é¥í¡¼¥¹¥¿¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Æ±Æü¤Î¥µ¥ó¥À¡¼Àï¤ÇNBA¤Ç25»î¹çÌÜ¤Î¥Ù¥ó¥ÁÅÐÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ê¥º¥ê¡¼¥º¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê51»î¹ç¡£²ÏÂ¼¤¬¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï»Ä¤ê25»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ2WAY·ÀÌóÁª¼ê¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»Ä¤ê25»î¹ç¤Ç¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£