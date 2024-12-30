¡Ú¶²ÉÝ¡Û¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´ë¶È¤Îµ¡Ì©¾ðÊóÅð¤à¡Ö»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡×¶ÃØ³¤Î¼ê¸ý¤È¤Ï¡©¡¡Î±³ØÀ¸¤È¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÀøÆþ¤â¡Ä¡Ú2024Ç¯½ÅÂç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û
¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤À¤è¡×
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Î¤¢¤ë´´Éô¤¬¸·¤·¤¤É½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÌäÂê¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬³°¹ñ¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
2023Ç¯6·î¡¢¹ñ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë¡Ö»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤ÎÃæ¹ñ¿Í¸¦µæ°÷¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¡ÈÀèÃ¼µ»½Ñ¡É¤òÃæ¹ñ¤Î´ë¶È¤ËÏ³±Ì¡£
¤³¤ÎÃæ¹ñ´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤Î¸åÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÆÃµö¤ò¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤«¤é¤â¾ðÊó¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÂç¼ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤Î¸µ´´Éô¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿¤È¤·¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡È´íµ¡´¶¡É¸ø°Â¥È¥Ã¥×¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼³«ºÅ¤â
¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂºÝ¤Î»ö·ï¤Ï¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï¤³¤ì¤Ç¤âÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ç¡¢´íµ¡´¶¤òÊç¤é¤»¤¿·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¸ø°ÂÉô¤Î¡È¥È¥Ã¥×¡É¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐºö¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æµ»½Ñ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ê¸ý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤â¤½¤âÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÂ»¼º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
·ÐºÑ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¡¢¶¥ÁèÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¹ñ¤Ø¤ÎÍ¥°ÌÀ¤ò¼º¤¤¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¿êÂà¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏÌÀÇò¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·³»öÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆüËÜ¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¡£ÀèÃ¼µ»½Ñ¤È¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¹ñ¤ÎÀ¸Ì¿Àþ¤Ë¤âÅù¤·¤¤µ®½Å¤Ê¾ðÊó¤À¡£
·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ë1Æü100·ï°Ê¾å¤ÎÁêÃÌ
¤½¤ó¤Êµ»½ÑÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¤Þ¤º¾×·âÅª¤Ê¿ô»ú¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ø°ÂÉô¤Î¤â¤È¤Ë¤Ï¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»ý¤Ä´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤«¤é¡Öµ»½Ñ¾ðÊó¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢£±Æü¤Ë100·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»½ÑÎ®½Ð¤Ï»ö·ï¤È¤·¤ÆÊóÆ»¤µ¤ì¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ÁêÅö¤Î¿ô¤Î´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤¬¡¢Æü¡¹¡¢´íµ¡¤ò´¶¤¸¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë½÷¥¹¥Ñ¥¤¡×¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î·³»ö¾ðÊó¤òÆþ¼ê
¤½¤ÎÂåÉ½Îã¤È¤·¤Æ¡Ú¥¹¥Ñ¥¤¹©ºî¤Ë¤è¤ëµ»½ÑÎ®½Ð¡Û¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
Âç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¡Ö007¡×¤ä¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó:¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ñ¥¤¤¬¡¢¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤ä³ÊÆ®½Ñ¤ò¶î»È¤·¤ÆÅ¨¹ñ¤«¤é½ÅÍ×¾ðÊó¤òÃ¥¤¤¼è¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¤ò¼çÌò¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢¼Âºß¤¹¤ë¥¹¥Ñ¥¤¤ÏÈó¾ï¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤ËFBI¡Ê¥¢¥á¥ê¥«Ï¢Ë®ÁÜºº¶É¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¥¹¥Ñ¥¤¡×¤³¤È¥¢¥ó¥Ê¡¦¥Á¥ã¥Ã¥×¥Þ¥ó»á¤¬À¤´Ö¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤¿¡£
¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÈà½÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ò±é¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î³ËÃÆÆ¬³«È¯·×²è¤Ê¤É¤Î·³»ö¾ðÊó¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¿§»Å³Ý¤±¡£
Èà½÷¤Ï¤½¤ÎÍÆ»Ñ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Î¹â´±¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥í¥·¥¢¤ËÁ÷´Ô¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¡£
¤½¤·¤ÆÅö»þÂçÅýÎÎ¤À¤Ã¤¿¥á¥É¥Ù¡¼¥¸¥§¥Õ»á¤«¤é·®¾Ï¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¡¢À¯³¦¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£
¥í¥·¥¢¤¬¹ñ¤ò¤¢¤²¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¤ò¸ü¶ø¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¤¬ÀµÂÎ¤ò±£¤·ÆüËÜ¤Ë¤âÀø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¤¿¤Á¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼êË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡×¤È¶áÇ¯¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Î°ìÃ¼¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¼êË¡¤È¤ÏSNS¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
¸½Âå¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë
¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¾ðÊó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Åê¹ÆÆâÍÆ¤«¤é¼ñÌ£¤äÓÏ¹¥¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ïµ¢Âð¥ë¡¼¥È¤Þ¤ÇÇÄ°®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢²ñ¤¦ÌóÂ«¤ò¤È¤ê¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢Æ»¤Ð¤¿¤Ç¶öÁ³¤òÁõ¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤¿¤ê¤·¤ÆÀÜ¿¨¤ò¿Þ¤ë¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢¸«¤ºÃÎ¤é¤º¤Î³°¹ñ¿Í¤«¤éÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¼ñÌ£¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é·Ù²ü´¶¤¬Çö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤¿¤Á¤Î¸òÎ®ÊýË¡¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡ÖÎ¹¹Ô¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤¬ÉÂµ¤¤À¤ÈÊ¹¤±¤Ð¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤Ç¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¿Æ¿È¤Ë´ó¤êÅº¤¦¡£
¤½¤Îµ÷Î¥¤ÎµÍ¤áÊý¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¾ð¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
¿Æ¸ò¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¼¡¤ÎÃÊ³¬¤Ë¿Ê¤ß½Ð¤¹¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ËÍ×µá¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤À¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤¬¶Ð¤á¤ë²ñ¼Ò¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¡¢¡Öº£¸å¤ÎÊÙ¶¯¤Î¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤Î¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤À¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¾®¤µ¤ÊÍ×µá¤¬1¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¾®¤µ¤ÊÍ×µá¤«¤é»Ï¤á¡¢½ù¡¹¤ËÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×µá¤ò¾µÂú¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¡¢¿´Íý³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥É¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Í×µáµñÈÝ¤â¡Ö¤¢¤È¤Îº×¤ê¡×¡Ä¥¹¥Ñ¥¤¤«¤é¶¼Ç÷
¤½¤Î¼ê½çÄÌ¤ê¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸ø³«¾ðÊó¤Ê¤É¥Ï¡¼¥É¥ë¤ÎÄã¤¤Í×µá¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤ÎÅÙ¤Ë¾¯³Û¤ÊÊó½·¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë»ÙÊ§¤¦¡£
¤½¤·¤ÆÍ×µá¤Ï½ù¡¹¤Ë¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó¤Ë¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¿´ÍýÅª¤ÊÄñ¹³´¶¤¬¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Î»Å¾å¤²¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢ËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤Ø¡£
¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëµ¡Ì©¾ðÊó¤¬Íß¤·¤¤¡×¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£
¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï´Ø·¸¤¬²õ¤ì¤ë¤Î¤ò¶²¤ì¡¢¤¹¤Ç¤ËÍ×µá¤¬ÃÇ¤ê¤Å¤é¤¤¾õÂÖ¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤â¤·Í¦µ¤¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤ÆÃÇ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÈï¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¾ÌÌ¤òÃ¦¤®¼Î¤Æ¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¶¼¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Áê¼ê¤Ï¾ðÊóµ¡´Ø¤Ç¿Í¿´¾¸°®½Ñ¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¤¿¤¿¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥Ñ¥¤¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¸òÎ®¤Ç¡¢¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Î¼å¤ß¤ò°®¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂ¤ºî¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¿Í¼Ò°÷¤ÎËöÏ©
¤½¤ó¤Ê»öÎã¤¬²áµî¤ËÆüËÜ¤Çµ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ËÁÆ¬¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡¢2019Ç¯¡¢ÄÌ¿®²ñ¼ÒÂç¼ê¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¤ÎÅý³çÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¸µ¼Ò°÷¤¬¼«Âð¤«¤é²ñ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢ÍâÇ¯ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤À¡£
¸µ¼Ò°÷¤ÏºßÆü¥í¥·¥¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¤ÎÃË¤«¤éÈË²Ú³¹¤ÇÆÍÁ³ÏÃ¤·¤«¤±¤é¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤±¤Ð£²¿Í¤Ï²ñ¿©¤ò¸ò¤ï¤¹Ãç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¸åÇ¤¤À¤È¤¤¤¦¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÃË¤ò¸µ¼Ò°÷¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¸åÇ¤¤ÎÃË¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¸µ¼Ò°÷¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤·¤Æ°Æ¤ÎÄê¡¢²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
£±²ó¤¢¤¿¤ê20Ëü±ß¤ÎÊó½·¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤À¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëÍ×µá¤Ë¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÏÍ×µá¤òÃÇ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃË¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¶²ÉÝ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×
¼Â¤Ï¡¢¸åÇ¤¤ÎÃË¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡ÖSVR¡áÂÐ³°¾ðÊóÄ£¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ñ¥¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¸µ¼Ò°÷¤ÏÍ×µá¤òÃÇ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¡Ì©¾ðÊó¤ò¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÃË¤Ï»öÂÖ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·Ù»ëÄ£¤Î½ÐÆ¬Í×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊì¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿¡£
¸µ¼Ò°÷¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ìµ¯ÁÊÍ±Í½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆóÅÙ¤ÈÆüËÜ¤ËÍè¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤«¤éÄË¤¯¤â¤«¤æ¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
°ìÊý¡¢¸µ¼Ò°÷¤Ï2020Ç¯¤ÎºÛÈ½¤ÇÉÔÀµ¶¥ÁèËÉ»ßË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Ê¤É¤Ç¡¢Ä¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸å²ù¤·¤Æ¤â»ÅÀÚ¤ì¤Ê¤¤·ëËö¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢1¿Í1¿Í¤Î´íµ¡´ÉÍý¤È¡¢¼«À©¿´¤ÇËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤À¡£¤¿¤Àµ»½ÑÎ®½Ð¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¼ê¸ý¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¤«¤é¡Öµ»½Ñ¤Î»ØÆ³°ÍÍê¡×Áõ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â
¼¡¤Ë¡Ú·ÐºÑ¡¦³Ø½Ñ³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿µ»½ÑÎ®½Ð¡Û¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï¼ç¤ËÃæ¹ñ¿Í¤¬´ØÍ¿¤¹¤ë¡Ö»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ëÆüËÜ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ËÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤«¤é¡Öµ»½Ñ¤Î»ØÆ³¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÃÎ¼±¡¦µ»½Ñ¤ò¤â¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¸¦µæ¼Ô¤òÃæ¹ñ¤Ë¾·¤¤¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ËÃæ¹ñ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¸«³Ø¤·¤¿¤ê¤È¡¢½ù¡¹¤Ë´Ø·¸¤ò¿¼¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÀÜ¿¨¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤ò²û½À¤·¤¿¤ê¡¢¸¦µæ½ê¤ËÉë¤¤¤Æ¸¦µæÆâÍÆ¤òÅð¤ß¸«¤¿¤ê¤È¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÀèÃ¼µ»½Ñ¤òÃ¥¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¾¤Î¼êÃÊ¤â¤¢¤ë¡£
Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¤«¤é¤Î¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ö¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¶ÈÌ³Äó·È¡×¡Ö¹çÊÛ¡¦Çã¼ý¡×¡Ö³¤³°Å¸³«¡×¡Ö¾¦ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÍ×µá¡×¤Ê¤É¤ÎÂÇ¿Ç¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹çË¡¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÁõ¤Ã¤Æ¡¢¸¦µæ¼Ô¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ë¤ÏÁ±°Õ¤Î¤¢¤ë½ã¿è¤ÊÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢·ÐºÑÂç¹ñ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂÇ¿Ç¤Ï¡¢°ì¸«Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤â¤Î¤â¿ôÂ¿¤¯¡¢´ÊÃ±¤Ë¤ÏµñÀä¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë°°Õ¤¬¤¢¤ë¡Ö»º¶È¥¹¥Ñ¥¤¡×¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
µ¡Ì©¾ðÊó¤òÍß¤·¤¬¤ëÎ±³ØÀ¸¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä
¤µ¤é¤Ë¡¢µ»½Ñ¤ÎÎ®½Ð¤ò¤â¤¯¤í¤à¤Î¤Ï´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³°¹ñ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤«¤é¤â¤½¤Î¿¨¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Îã¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ÇÇ®¿´¤Ë¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ë¹ñ¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬¡¢¡Ö¸¦µæ¤Îµ¡Ì©¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¶µ¼ø¤Ë¶¯¤¯Ç÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Îã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î³ØÀ¸¤ÎÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êì¹ñ¤Î½»½ê¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤¢¤ë·³»ö´ØÏ¢¤ÎÂç³Ø¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£
³ØÀ¸¤Ï½Ð¿È¹»¤ò±£¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÀøÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ì¤ÐÀèÃ¼¸¦µæ¤Î¾ðÊó¤¬³°¹ñ¤Î·³¤ËÅÏ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Â¾ð¤Ë´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤¿·Ù»ëÄ£¸ø°ÂÉô¤Ï12·î17Æü¡¢´ë¶È¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«¤¤¤¿¡£
¹Ö±é¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¸ø°ÂÉô¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡¢ÃæÅç´²¡¦¸ø°ÂÉôÄ¹¤À¡£
ÃæÅç»á¤Ï¡ÖÂç³Ø¤ä¸¦µæµ¡´Ø¤Ï³¤³°¤È¤Î¿Íºà¸òÎ®¤òÀ¹¤ó¤Ë¹Ô¤¦¥ª¡¼¥×¥ó²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÀ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó120¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤é¤Ï¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤Ç¹ÖµÁ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ï¤äÂ¾¿Í»ö¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤»öÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
·Ù»¡Ä£¤Ï¡¢µ»½ÑÎ®½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÉÔ¿³¤ÊÆ°¸þ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤ä·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÎ®½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ðÊó¤ÏÆóÅÙ¤È¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
µ»½ÑÎ®½Ð¤Î¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ°ìÁØ¤Î´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
¡Ê¼èºà¡¦¼¹É®¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²ñÉô¡¦·Ù»ëÄ£¥µ¥Ö¥¥ã¥Ã¥×¡¡ÃÓÅÄ·½»Ê¡Ë