¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬À¸Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ç¹¢¤ÎÉÔÄ´¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÎÈ¿¶Á¼õ¤±¼Õºá¡ÖËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¤¬£²£¹Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÈÖÁÈ¤Ç¹¢¤ÎÉÔÄ´¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏÆ±Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ç£±¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ÎÀ¸Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¹¢¤Î±ê¾É¤Ë¤è¤êÀ¼¤¬¤«¤Ê¤êÎ«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ó£Î£Ó¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÁûÆ°¤ò¼õ¤±¡Ö¹¢¤ÎÉÔÄ´¤Ë¤è¤ê¤ªÊ¹¤¶ì¤·¤¤À¼¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¶¶ËÜ¡£
¡Ö¿ôÆüÁ°¤«¤é¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤êÈè¤ì¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿°Ù¤«¡¢ËÜÆüµ¯¾²»þ¤è¤êÀ¼¤¬Á´¤¯½Ð¤º¡¢°ì»þ¤Ï½Ð±é¤òÄü¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä«¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¸¡ºº¤äºÇÂç¸Â¤Î½èÃÖ¤ò»Ü¤·¤ÆÄº¤¡¢²¿¤È¤«À¼¤¬½Ð¤ëÄøÅÙ¤Þ¤Ç²óÉü¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê´¶À÷¾É¤Ï±¢À¤Ç¤¹¡Ë¡×¤È½Ð±é¤Î·Ð°Þ¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤È¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤Î¤¢¤ë¤ª»Å»ö¡×¤È¶¯Ä´¤·¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤ÏÆ±¤¸»ö¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ÌÍÍ¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¸Ê´ÉÍý¤ËÅØ¤á¡¢¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤ëÍÍ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î»×¤¤¤òµ¤·¤¿¡£