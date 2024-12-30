Åì¾Ú¡¢¸áÁ°½ªÃÍ3Ëü9979±ß¡¡ÂçÇ¼²ñ¤ÇÈ¿Íî¡¢ÊÆ¹ñ³ô°Â¤¬½Å¤·
¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ò·Þ¤¨¤¿30Æü¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£°ì»þ300±ßÄ¶²¼Íî¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î4Ëü±ß¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¼çÍ×³ô²Á»Ø¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤ÆÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¤¿Î®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢Áê¾ì¤Î½Å¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°½µËö½ªÃÍÈæ301±ß48Á¬°Â¤Î3Ëü9979±ß68Á¬¡£Åì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï11.70¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤Î2789.98¡£
¡¡Ê¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°½µËö¤Þ¤Ç¤Î3Æü´Ö¤Ç·×1200±ßÄ¶¾å¾º¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÅöÌÌ¤ÎÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÇä¤êÃíÊ¸¤¬½Ð¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£Á°½µËö¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤ÇIT´ØÏ¢³ô¤¬Çä¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤âÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬²¼Íî¤·¤¿¡£