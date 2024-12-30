STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

¼Ì¿¿³ÈÂç

»¥ËÚ¤Ç¤Ï¤ªÀµ·î¤òÁ°¤Ë¡¢¶ÀÌß¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¡¢¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥¬¥é¥¹ºÙ¹©ºî¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

åºÎï¤Ëµ±¤¯¤³¤Î¶ÀÌß¡£

¤Ê¤ó¤È¥¬¥é¥¹¤Ç¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»¥ËÚ»ÔËÌ¶è¤Î¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤Ç¤¹¡£

1300ÅÙ¤Ë¤â¤Ê¤ë¹â²¹¤Î±ê¤Ç¥¬¥é¥¹¤òÍÏ¤«¤·¡¢Á¡ºÙ¤Êºî¶È¤Ç´Ý¤¤·Á¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£

»Å¾å¤²¤ËÜô¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥¬¥é¥¹¤òÉÕ¤±¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£

¡Ê¾Ë»Ò¹©Ë¼ GLOW¿åÌÚ°ìÀ®¤µ¤ó¡Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Èþ¤·¤¤¤â¤Î¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤Î·ù¤Ê¤³¤È¤òÄ¯¤á¤¿°ì½Ö¤Ç¤âËº¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡×

¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤À¤ÈÃÍÃÊ¤Ï3000±ß¤«¤é¤Ç¡¢Å¹Æ¬¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£