ºÒ³²¤Î¥Ë¥åー¥¹¤òÊ¹¤¯¤È¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¤ª¶â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¡©
ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÈòÆñ½êÀ¸³è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÀ¸³è¤¬Á÷¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÀ¸³è¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤ò»öÁ°¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ºÒ³²»þ¤Ê¤É¤Î¶ÛµÞÍ½È÷»ñ¶â¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÀ¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯～1Ç¯Ê¬¤òÌÜ°Â¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸³èÈñ¤¬30Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¾Ç¯Ê¬¤Ç180Ëü±ß¡¢1Ç¯Ê¬¤Î¾ì¹ç¤Ï360Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¾Ç¯～1Ç¯Ê¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÈòÆñÀ¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ê¤É¤òÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Èï³²¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¿ôÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤êÄ¹´ü²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÛµÞÍ½È÷»ñ¶â¤ÏÈïºÒ°Ê³°¤Ë¤â¼º¶È¤äµÙ¶È¡¢ÉÂµ¤¤ä¤±¤¬¤Ê¤ÉÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¤âÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤í¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê»ñ¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ºÒ³²»þ¤Ï¸½¶â¤¬É¬Í×!?
ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï¡¢ÄäÅÅ¤äÄÌ¿®¾ã³²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½¶â¤ò¼ê¸µ¤ËÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÄäÅÅÉüµì¤Þ¤Ç¤ÎÅöÌÌ»ñ¶â¤È¤·¤Æ1½µ´Ö～10ÆüÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¸½¶â¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
1½µ´Ö¤ÎÈòÆñÀ¸³è¤òÁÛÄê¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¶â³Û¤Ï¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê2～3Ëü±ßÄøÅÙ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¡¢Æü¤´¤í¤ÎÀ¸³èÈñ¤«¤é·×»»¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Ê¤ª¡¢¸½¶â¤Ï1000±ß»¥¤ä¾®Á¬¤Ê¤É¡¢¾®³Û¤ÇÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤ª¶â¤ÎÈ÷¤¨Êý¡§ÌµÍý¤Ê¤¯Ãù¤á¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×
¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Î¤ª¶â¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤Î¤Ê¤«¤«¤é¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ëè·î5000±ß¤º¤ÄºÒ³²ÍÑ¤Î¸½¶â¤òÃù¤á¤ì¤Ð¡¢È¾Ç¯¸å¤Ë¤Ï3Ëü±ß¡¢1Ç¯¸å¤Ë¤Ï6Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌµÍý¤Ê¤¯¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤º¤ËÃù¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²ÍÑ¤Î¸½¶â¤Ï¡ÖÊ¬»¶¤·¤ÆÊÝ´É¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«Âð¤ÎËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤äÈó¾ïÍÑ¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ë¾¯³Û¤Î¸½¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¡¢ºâÉÛ¤ä¼Ö¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤Ë¤âÍ½È÷¤Î¸½¶â¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë·èºÑ¤â³èÍÑ¤·¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤Î´ÉÍý¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤è¤ê°Â¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÒ³²¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤ª¶â¤â¿´¤â°Â¿´¤ò³ÎÊÝ¤·¤è¤¦
ºÒ³²»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤ª¶â¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Ë±þ¤¸¤Æ³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¶ÛµÞÍ½È÷»ñ¶â¤Ï¡¢À¸³èÈñ¤ÎÈ¾Ç¯～1Ç¯Ê¬ÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¸½¶â¤Ç1¿Í1½µ´Ö～10ÆüÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¾®³Û»æÊ¾¤ä¾®Á¬¤ÇÍÑ°Õ¤·¡¢ËÉºÒ¥Ð¥Ã¥°¤äºâÉÛ¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÊÝ´É¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¶â¤ÎÈ÷¤¨¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤í¤«¤éºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¡¢²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¤ª¶â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿´¤ÎÍ¾Íµ¤âÀ¸¤Þ¤ì¡¢¤è¤êÎäÀÅ¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー