ºûºêÎ¤ºÚ¡¢¶à¿µÃæ¤ÎÉ×¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²È»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÅÏÉô·ú¤ÏÁêÃÌ¤Ë¡ÖÂç¤¤¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎºûºêÎ¤ºÚ¡Ê32¡Ë¤¬¡¢29Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¶à¿µÃæ¤ÎÉ×¤ÇKAT-TUN¤ÎÃæ´ÝÍº°ì¡Ê41¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡ÄºûºêÎ¤ºÚ¡¢Ãæ´Ý¶à¿µ¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¥Ö¥Á¥®¥ìSP¡ª±ÊÌîvs¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤ÇÂçË½Áö!!¡×¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Çºûºê¤Î´é¤ò¸«¤¿MC¤ÎÂç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¼¡ª¥¦¥Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ëºûºê¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¡Ä¡×¤È²óÅú¡£Âç¸ç¤¬¡ÖÃ¶Æá¤Ï²È¤ª¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤ÆÂç¸ç¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºûºê¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ä¤Ä¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ²È»ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÏÃ¤ò¼õ¤±¡¢Âç¸ç¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¤ËÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡Ö»ä¡¢Âç¤¤¤Ë¡ÊÁêÃÌ¤Ë¡Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤Ï¡×¡Ö¤à¤·¤í¤½¤Á¤é¤Ç¤¹¡£ÀìÌç¤¬¡×¤È¼«¿È¤Î¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÇú¾Ð¤ËÊñ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶à¿µ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡ÄºûºêÎ¤ºÚ¡¢Ãæ´Ý¶à¿µ¸å½é¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹¿·
¡¡¤³¤ÎÆüÈÖÁÈ¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¥Ö¥Á¥®¥ìSP¡ª±ÊÌîvs¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥åÅÏÉô¤ÇÂçË½Áö!!¡×¤òÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Çºûºê¤Î´é¤ò¸«¤¿MC¤ÎÂç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¼¡ª¥¦¥Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ä¤í¡©¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡£¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¤³¤ì¤Ëºûºê¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£¤ÏÊ¿ÏÂ¤Ë¡Ä¡×¤È²óÅú¡£Âç¸ç¤¬¡ÖÃ¶Æá¤Ï²È¤ª¤ó¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¤¤Þ¤¹¡¢¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ãæ´Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯8·î¤ËÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡¢½÷»ÒÂçÀ¸¤È¤Î¥Û¥Æ¥ëÌ©²ñ¤òÊó¤¸¤é¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶à¿µ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£